Больше половины россиян, а точнее, 61 процент, поддерживают идею повышения НДФЛ для богатых. Об этом говорят данные опроса сервиса Superjob.ru, передает «Интерфакс». Доля согласных с предложением среди людей от 45 лет и старше составляет 68 процентов.

Общество Количество заболевших коронавирусом за сутки в России выросло менее чем на 7 тысяч человек 6850 новых инфицированных выявили за последние сутки по всей стране, второй день подряд это число ниже 7 тысяч – последний рас такие цифры фиксировались в апреле.

Общество Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха. 9

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 3,2K

Общество Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19 Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1". 56

Общество Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Москве Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки в зафиксированы в Москве — 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.

Политика Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях. 2,1K

Армия и оружие Украинские боевики четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР Подконтрольные Киеву вооруженные формирования четыре раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня с Донецкой Народной Республикой.

Политика Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны. 46

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. 3,8K

Политика Памфилова проголосовала по поправкам к конституции Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в субботу приняла участие в общероссийском голосовании по поправке к Конституции РФ, проголосовав на своем избирательном участке в Павловской Слободе (городской округ Истра), передает корреспондент ТАСС. 1