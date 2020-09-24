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Газета.Ru
Газета.Ru

Минтруд решил отказаться от старого метода расчета МРОТ

Минтруд собирается скорректировать методы расчета прожиточного минимума, введенные как временные еще в 1997 году.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии
ТАСС

МРОТ при новой методике расчета увеличится в 2021 году до 12 792 рублей

ТАСС05:21
Коммерсантъ

Сенаторы готовы поддержать новую методику расчета МРОТ

Коммерсантъ04:41
Комсомольская правда

Сенатор сообщил, сколько составит новый МРОТ

Комсомольская правда05:21
РИА Новости

В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

РИА Новости03:41
РБК

Власти назвали размер прожиточного минимума и МРОТ по новому подходу

РБК05:17
RT на русском

СМИ: Минтруд предложил пересмотреть расчёт МРОТ и прожиточного минимума

RT на русском22:00
Московский Комсомолец

Прожиточный минимум и МРОТ в России начнут рассчитывать по-другому

Московский Комсомолец18:42

Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом Белоруссии

24 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС считает инаугурацию и новый президентский срок Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности.
Известия05:11
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Захарова заявила об отсутствии «российского следа» в деле Навального

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что никаких доказательств российского участия в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным «нет и быть не может».
РБКвчера в 12:25
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звездавчера в 00:17
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Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона

СМИ не имеют доступа к точным данным о содержании разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:07
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Агаларовы взяли личные кредиты на спасение бизнеса

Владельцу и президенту Crocus Group Аразу Агаларову и его сыну первому вице-президенту группы Эмину Агаларову пришлось взять личные кредиты, чтобы справиться с финансовыми обязательствами компании, рассказал в интервью телеканалу РБК Агаларов-младший.
РБКвчера в 05:42
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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