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РИА Новости
РИА Новости

В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку это направлено на повышение выплат гражданам, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.В источнике
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НТВ

Минтруд рассчитал МРОТ и прожиточный минимум на 2021 год по новой методике

НТВвчера в 06:40
Коммерсантъ

Сенаторы готовы поддержать новую методику расчета МРОТ

Коммерсантъвчера в 04:41
Вести.Ru

В Совете Федерации поддержат новый порядок расчета МРОТ

Вести.Ruвчера в 05:22
Москва 24

В Совфеде поддержали новую методику расчета МРОТ

Москва 24вчера в 05:17
Аргументы и Факты

Депутаты высказались в поддержку нового порядка расчёта МРОТ

Аргументы и Фактывчера в 04:50
Газета.Ru

МРОТ на 2021 год рассчитали по новой системе

Газета.Ruвчера в 05:42
РИА Новости

В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

РИА Новостивчера в 03:41

Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.
РИА Новости04:33
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Власти Ростова рассказали, кому положен бесплатный тест на коронавирус

В управлении здравоохранения администрации Ростова обозначили категории граждан, которым положено бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте городской администрации.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону05:01

Названы ограничения для развития Саратовской агломерации

Даже по сравнению со столицами ситуация прошла лучше: быстрее начал восстанавливаться бизнес, обороты растут, потребительская активность восстанавливается, в целом мы увидели, что доходы населения и занятость удалось сохранить.
СаратовБизнесКонсалтинг03:52
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Peugeot запустила в серию мощный гибридный лифтбэк

Модель будет выпускаться сразу в двух кузовах – лифтбэк и универсал и станет первым серийным автомобилем французского бренда мощностью свыше 300 л.с. Он получил один бензиновый и два электрических двигателя, суммарная мощность которых составляет 360 л.с. При этом силовая установка имеет пять режимов работы, включая режимы Sport и Hybrid.
Профильвчера в 14:54