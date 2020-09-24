Peugeot запустила в серию мощный гибридный лифтбэк

Модель будет выпускаться сразу в двух кузовах – лифтбэк и универсал и станет первым серийным автомобилем французского бренда мощностью свыше 300 л.с. Он получил один бензиновый и два электрических двигателя, суммарная мощность которых составляет 360 л.с. При этом силовая установка имеет пять режимов работы, включая режимы Sport и Hybrid.