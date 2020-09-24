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РИА Новости
РИА Новости

В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку это направлено на повышение выплат гражданам, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума

С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
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RT на русском

Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 792 рублей

RT на русском07:56
РБК

Власти назвали размер прожиточного минимума и МРОТ по новому подходу

РБК05:17
РИА Новости

В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

РИА Новости03:41
ТАСС

Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 руб. с 1 января 2021 года

ТАСС05:45
Комсомольская правда

В Совфеде сообщили, сколько составит новый МРОТ

Комсомольская правда05:57
Коммерсантъ

Сенаторы готовы поддержать новую методику расчета МРОТ

Коммерсантъ04:41
Газета.Ru

МРОТ на 2021 год рассчитали по новой системе

Газета.Ru05:42

Осужденный за взятку и мошенничество Рушан Юсупов назначен главбухом госучреждения

Напомним, в июле 2018 года Рушан Юсупов был признан виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере), а также по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие, совершенное в значительном размере).
Осужденный за взятку и мошенничество Рушан Юсупов назначен главбухом госучреждения
Взгляд-инфо02:48
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В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
REGNUM00:08
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Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
Коммерсантъ07:44
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Производитель газированных напитков и соков Coca-Cola в скором будущем начнет продавать в России зерновой и молотый кофе, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru05:17
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Наташа Королева раскритиковала ток-шоу Малахова и Борисова

Хранившая долгое время молчание жена стриптизера, певица Наташа Королева все же не удержалась и обрушилась с критикой на ток-шоу Андрея Малахова и Дмитрия Борисова, в которых долгое время перемывали кости звездной чете.
Piter.tv05:30
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