В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ
Смотрите также
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
Фото 59-летней Елены Яковлевой в купальнике появилось в Сети
Умер российский оперный певец Вячеслав Войнаровский
Минтруд предложил повысить МРОТ на 5,5%
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Samsung представила новые 8К-телевизоры в России
В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе
Собянин сообщил о вакцинации медиков от коронавируса в Москве
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Швеция сообщила о нарушении территориальных вод российскими кораблями
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Ковидные больные заявили об отсутствии лечения в больнице Воронежа
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Лукашенко назвал инаугурацию внутренним делом страны
Сбербанк провел ребрендинг и представил новые устройства
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
Минтруд предложил повысить МРОТ на 5,5%
Опубликована запись переговоров пилотов во время крушения Су-30
Адвокат заявил, что на теле «Тесака» обнаружили следы пыток
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Цена препарата от коронавируса «Авифавир» составит около 8000 рублей
Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку это направлено на повышение выплат гражданам, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.В источнике
С чего всё началось
Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума
С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума (ПМ) как статистической стоимости корзины потребления — и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты.
Коммерсантъ17:54
Подробнее о событии