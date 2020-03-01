Политика

ПрофильПрофильВ Совфеде пообещали ответить на преследование журналистов РФ в Турции

Москва ответит на преследование журналистов российских СМИ в Анкаре. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов в интервью РИА Новости. По его словам, Турция сама должна принять меры «по отношению к этим вандалам и преследовать их по закону».
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Олег Морозов
Турция должна сама принять меры по отношению к этим вандалам и преследовать их по закону. Осложнение наших отношений - это не повод преследовать журналистов.
— Олег Морозов, российский политикРИА Новости 03:37
с чего всё началось

В СФ пообещали ответ на преследование российских журналистов в Турции

РФ ответит на преследование журналистов российских СМИ в Турции, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
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