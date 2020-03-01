Политика
ПрофильВ Совфеде пообещали ответить на преследование журналистов РФ в Турции
Москва ответит на преследование журналистов российских СМИ в Анкаре. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов в интервью РИА Новости. По его словам, Турция сама должна принять меры «по отношению к этим вандалам и преследовать их по закону».
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Турция должна сама принять меры по отношению к этим вандалам и преследовать их по закону. Осложнение наших отношений - это не повод преследовать журналистов.
— Олег Морозов, российский политикРИА Новости 03:37
с чего всё началось
РФ ответит на преследование журналистов российских СМИ в Турции, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Олег Морозов.РИА Новости03:37
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В Совфеде заявили, что Россия ответит на преследование журналистов в Турции
Комсомольская правда04:41
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