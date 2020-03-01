Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные в ночь с субботы на воскресенье пытались ворваться домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре и обвиняли их в том, что они "работают на русских".

с чего всё началось

Турция должна сама принять меры по отношению к этим вандалам и преследовать их по закону. Осложнение наших отношений - это не повод преследовать журналистов.

Давление на сотрудников российских СМИ приведет к осложнению отношений России и Турции, Анкара должна обеспечить безопасность всех представительств РФ на территории страны, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

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