Политика
РИА НовостиКосачев прокомментировал нападение на сотрудников Sputnik Турция
Давление на сотрудников российских СМИ приведет к осложнению отношений России и Турции, Анкара должна обеспечить безопасность всех представительств РФ на территории страны, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
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Турция должна сама принять меры по отношению к этим вандалам и преследовать их по закону. Осложнение наших отношений - это не повод преследовать журналистов.
— Олег Морозов, российский политикРИА Новости 03:37
с чего всё началось
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные в ночь с субботы на воскресенье пытались ворваться домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре и обвиняли их в том, что они "работают на русских".РИА Новости03:37
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