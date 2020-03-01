Политика

РИА НовостиРИА НовостиКосачев прокомментировал нападение на сотрудников Sputnik Турция

Давление на сотрудников российских СМИ приведет к осложнению отношений России и Турции, Анкара должна обеспечить безопасность всех представительств РФ на территории страны, заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
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Олег Морозов
Турция должна сама принять меры по отношению к этим вандалам и преследовать их по закону. Осложнение наших отношений - это не повод преследовать журналистов.
— Олег Морозов, российский политикРИА Новости 03:37
с чего всё началось

В СФ пообещали ответ на преследование российских журналистов в Турции

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные в ночь с субботы на воскресенье пытались ворваться домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре и обвиняли их в том, что они "работают на русских".
РИА Новости03:37

Подробнее о событии

Косачев прокомментировал нападение на журналистов в Анкаре

Российская газета04:44

В СФ пообещали ответ на преследование российских журналистов в Турции

РИА Новости03:37

В Совфеде грозят ответом после атаки на журналистов Sputnik в Турции

Газета.Ru05:28

В Совфеде отреагировали на нападение на сотрудников российского СМИ в Турции

Lenta.ru03:34

В Совфеде рассказали об ответе на нападение на журналистов Sputnik в Турции

Известия04:25

В Совфеде пообещали ответить на преследование журналистов в Турции

RT на русском04:07

В Совфеде прокомментировали инцидент с задержанием журналистов Sputnik

РЕН ТВ05:35
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Происшествия

Задержан главный редактор турецкого бюро Sputnik

В Турции задержали главного редактора местного подразделения агентства Sputnik Махира Бозтепе.
Российская газета 07:24
Армия и оружие

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

Московский Комсомолец 07:29
Политика

Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии касается всех, заявила Крамп-Карренбауэр в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Вести.Ru 04:48
Политика

Путин пообщался в Пскове с родными погибших в Чечне десантников

Владимир Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих шестой парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:56
Общество

В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
РБК 07:11
Общество

Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров

С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Lenta.ru 06:36
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Биатлон

Резцова стала второй в гонке преследования на ЧЕ по биатлону

РИА Новости 07:20
Экономика

Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ

«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
REGNUM 28 февраля в 21:49
Спорт

Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 06:47
Политика

Ученый назвал последствия ядерного удара для США

Одностороннее применение Соединенными Штатами ядерного оружия негативно скажется на самих американцах.
Российская газета вчера в 22:55
Политика

Россия и Украина провели переговоры по обмену пленных

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры в Минске с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, стороны обсудили обмен в формате "всех на всех", сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
РИА Новости 06:57
Биатлон

Глава СБР Драчев обсудит с руководством IBU ситуацию с Логиновым на ЧМ

Ранее в субботу стало известно о письме, отправленном руководством СБР в адрес IBU, в котором российская сторона просить предоставить объяснения произошедшему инциденту, который повлиял на выступление сборной России на чемпионате мира.
Российская газета вчера в 06:29
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
РБК 02:00
Политика

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, заявил президент Владимир Путина.
РИА Новости 07:22
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Lenta.ru 28 февраля в 07:20
Футбол

Автобус привез «Рубин» на другой стадион перед матчем с «Тамбовом»

Газета.Ru 05:43
Политика

Более 76 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС

ТАСС 06:25
Шоу-бизнес

69-летняя Надежда Бабкина не живет с молодым мужем

Недавно в эфире передачи «Секрет на миллион» певица Надежда Бабкина сделала сенсационное признание, которого никак не ожидали от нее услышать сотни преданных поклонников.
Live24 06:55
Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

Известия 01:51
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
РБК 04:17
Общество

Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess

Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:26
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва 05:10
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета 28 февраля в 08:56
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

40-летняя Елена Подкаминская не часто балует поклонников семейными фотографиями.
Вокруг ТВ 05:26
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
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