Политика
RT на русскомВ Совфеде пообещали ответить на преследование журналистов в Турции
Россия ответит на преследование журналистов российских СМИ в Турции, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов. Об этом информирует РИА Новости.
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Турция должна сама принять меры по отношению к этим вандалам и преследовать их по закону. Осложнение наших отношений - это не повод преследовать журналистов.
— Олег Морозов, российский политикРИА Новости 03:37
с чего всё началось
РФ ответит на преследование журналистов российских СМИ в Турции, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Олег Морозов.РИА Новости03:37
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В Совфеде заявили, что Россия ответит на преследование журналистов в Турции
Комсомольская правда04:41
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:10, Ашберн
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