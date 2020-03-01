Политика

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде пообещали ответить на преследование журналистов в Турции

Россия ответит на преследование журналистов российских СМИ в Турции, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов. Об этом информирует РИА Новости.
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Олег Морозов
Турция должна сама принять меры по отношению к этим вандалам и преследовать их по закону. Осложнение наших отношений - это не повод преследовать журналистов.
— Олег Морозов, российский политикРИА Новости 03:37
с чего всё началось

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РФ ответит на преследование журналистов российских СМИ в Турции, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
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