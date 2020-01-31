с чего всё началось

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от РФ за ущерб, нанесенный страной во время Второй мировой войны.

В Совфеде попросили Польшу не ждать репарации от России

Политика Путин объяснил, в каком случае не подпишет поправки к Конституции Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил ситуации, когда он не подпишет закон о конституционных поправках, если изменения в Основной закон не одобрят граждане в ходе голосования.

Политика Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.

Финансы Крупнейшие банки в конце января снизили ставки по вкладам в рублях Россельхозбанк с 31 января снизил доходность вкладов в рублях на 0,1-0,45 п. п. Сейчас самые выгодные условия составляют 6% годовых (для вклада на 4 года с выплатой процентов в конце срока).

Политика Помпео и глава МИД Казахстана проводят переговоры Как ожидается, он проведёт также встречи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым.

Политика Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.

Технологии На дне Атлантического океана обнаружено огромное загадочное сооружение Специалисты проекта по исследованию загадочных явлений теперь заняты разгадыванием тайны, кто же мог построить такое большое сооружение на дне Атлантического океана, с большой долей вероятности склоняясь к тому, что речь идет не о жителях Земли.