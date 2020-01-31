Политика

Газета.RuГазета.RuВ Совфеде попросили Польшу не ждать репарации от России

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от РФ за ущерб, нанесенный страной во время Второй мировой войны.
Читать в источнике
Комментировать1391
с чего всё началось
«Надеюсь, польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова»,— написала госпожа Захарова в Facebook
.
Коммерсантъ31 января в 18:42

Подробнее о событии

В Совфеде попросили Польшу не ждать репарации от России

Газета.Ru01:10

Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую

RT на русскомвчера в 14:58

Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России

РИА Новости31 января в 19:01

Пушков: шансы Польши получить репарации от России - ниже нуля

Вести.Ruвчера в 02:55

«Ниже нуля» — Пушков оценил шансы Польши на получение репараций от России

REGNUM31 января в 16:49

Алексей Пушков: Право Польши требовать репарации у России — чисто польская фантазия

Новостной фронт31 января в 16:04

"Где ваши манеры?" Польша кусает немецкую руку, которая ее кормит

BaltNews.lt30 января в 02:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:54, Ашберн
Происшествия

Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге

Газета.Ru 02:11
Происшествия

Украинец похитил из храма мощи святого Николая и подарил их другу

Газета.Ru вчера в 15:56
Политика

Путин объяснил, в каком случае не подпишет поправки к Конституции

Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил ситуации, когда он не подпишет закон о конституционных поправках, если изменения в Основной закон не одобрят граждане в ходе голосования.
Национальная служба новостей 30 января в 10:52
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru вчера в 02:59
Происшествия

Чемпион России по боксу сломал нос сотруднику Росгвардии

Газета.Ru 02:05
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости 31 января в 02:58
Финансы

Крупнейшие банки в конце января снизили ставки по вкладам в рублях

Россельхозбанк с 31 января снизил доходность вкладов в рублях на 0,1-0,45 п. п. Сейчас самые выгодные условия составляют 6% годовых (для вклада на 4 года с выплатой процентов в конце срока).
Forbes 02:36
Футбол

Антон Миранчук показал фото травмированной ноги

24-летний российский футболист показал свою травмированную ногу.
Спорт-Экспресс 02:10
Политика

Помпео и глава МИД Казахстана проводят переговоры

Как ожидается, он проведёт также встречи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым.
RT на русском 01:17
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Российская газета вчера в 14:48
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Общество

ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
REGNUM вчера в 23:23
Происшествия

СК сообщил о задержании организатора вечеринки в кафе в Новосибирске

Известия 02:25
Происшествия

В Новосибирске на находившихся в кафе людей обрушилась кровля

В Новосибирске у пристройки к зданию кафе рухнула кровля, под завалами оказались люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 17:08
Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости 00:59
Музыка

Моргенштерн записал рэп с Иваном Ургантом на «Первом канале»

ToDay News Ufa вчера в 13:10
Здоровье

Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания

Гражданин Китая Ван Юньбин, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пожаловался на плохие условия содержания в инфекционной больнице Читы.
Коммерсантъ вчера в 23:23
Общество

Росстат назвал регионы с самой большой убылью населения

Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
РИА Новости 02:09
Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
StarHit.ru вчера в 02:00
Политика

Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Газета.Ru вчера в 10:24
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Lenta.ru вчера в 09:08
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Хоккей

«Эдмонтон» с крупным счетом обыграл «Калгари»

Встреча завершилась с крупным счетом 8:3 в пользу "Эдмонтона".
Газета.Ru 01:27
Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

ТАСС вчера в 19:58
Кино

Disney ищет актрис на роли темнокожих сестер Русалочки

Студия Disney ищет темнокожих актрис, которые исполнят роли сестер главной героини в ремейке мультфильма "Русалочка".
Газета.Ru 31 января в 05:47
Здоровье

ФАС проверит данные о росте цен на маски и лекарства в РФ

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит обращения граждан по поводу роста цен на медицинские маски и противовирусные препараты в стране, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 31 января в 13:20
Технологии

На дне Атлантического океана обнаружено огромное загадочное сооружение

Специалисты проекта по исследованию загадочных явлений теперь заняты разгадыванием тайны, кто же мог построить такое большое сооружение на дне Атлантического океана, с большой долей вероятности склоняясь к тому, что речь идет не о жителях Земли.
Актуальные Новости 30 января в 04:25
Шоу-бизнес

Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа

Несколько лет назад 33-летняя Эмбер Херд обвинила 56-летнего Джонни Деппа в домашнем насилии и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий бывшему мужу приближаться к ней.
StarHit.ru вчера в 19:00
Происшествия

В Петербурге в ДТП с автобусом погиб один человек, пятеро пострадали

Водитель легковой машины скончался на месте. Пятеро пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести.
МИР 24 вчера в 17:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное