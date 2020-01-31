Политика
Газета.RuВ Совфеде попросили Польшу не ждать репарации от России
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от РФ за ущерб, нанесенный страной во время Второй мировой войны.
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с чего всё началось
«Надеюсь, польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова»,— написала госпожа Захарова в Facebook.Коммерсантъ31 января в 18:42
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Алексей Пушков: Право Польши требовать репарации у России — чисто польская фантазия
Новостной фронт31 января в 16:04
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Происшествия
Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге
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Украинец похитил из храма мощи святого Николая и подарил их другу
Политика
Путин объяснил, в каком случае не подпишет поправки к Конституции
Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил ситуации, когда он не подпишет закон о конституционных поправках, если изменения в Основной закон не одобрят граждане в ходе голосования.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
Финансы
Крупнейшие банки в конце января снизили ставки по вкладам в рублях
Россельхозбанк с 31 января снизил доходность вкладов в рублях на 0,1-0,45 п. п. Сейчас самые выгодные условия составляют 6% годовых (для вклада на 4 года с выплатой процентов в конце срока).
Футбол
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24-летний российский футболист показал свою травмированную ногу.
Политика
Помпео и глава МИД Казахстана проводят переговоры
Как ожидается, он проведёт также встречи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Общество
ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах
Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
Происшествия
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В Новосибирске у пристройки к зданию кафе рухнула кровля, под завалами оказались люди, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Музыка
Моргенштерн записал рэп с Иваном Ургантом на «Первом канале»
Здоровье
Госпитализированный в Чите с коронавирусом гражданин КНР пожаловался на качество медобслуживания
Гражданин Китая Ван Юньбин, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пожаловался на плохие условия содержания в инфекционной больнице Читы.
Общество
Росстат назвал регионы с самой большой убылью населения
Наибольшая убыль населения зафиксирована в трех федеральных округах – Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).
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Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Политика
Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
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«Эдмонтон» с крупным счетом обыграл «Калгари»
Встреча завершилась с крупным счетом 8:3 в пользу "Эдмонтона".
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Кино
Disney ищет актрис на роли темнокожих сестер Русалочки
Студия Disney ищет темнокожих актрис, которые исполнят роли сестер главной героини в ремейке мультфильма "Русалочка".
Здоровье
ФАС проверит данные о росте цен на маски и лекарства в РФ
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На дне Атлантического океана обнаружено огромное загадочное сооружение
Специалисты проекта по исследованию загадочных явлений теперь заняты разгадыванием тайны, кто же мог построить такое большое сооружение на дне Атлантического океана, с большой долей вероятности склоняясь к тому, что речь идет не о жителях Земли.
Шоу-бизнес
Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа
Несколько лет назад 33-летняя Эмбер Херд обвинила 56-летнего Джонни Деппа в домашнем насилии и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий бывшему мужу приближаться к ней.
Происшествия
В Петербурге в ДТП с автобусом погиб один человек, пятеро пострадали
Водитель легковой машины скончался на месте. Пятеро пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести.