Политика

Газета.RuГазета.RuВ Совфеде посоветовали Украине войти в состав России

В Совфеде слова президента Украины Владимира Зеленского про действенные способы возвращения Крыма назвали сказками для избирателей, которых киевские власти считают дураками. Ранее МИД Украины выразил резкий протест в связи с выборами в Госсовет Крыма.
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с чего всё началось

В Совфеде предложили Украине войти в состав России

Украина может снова оказаться с Крымом в составе одного государства, если войдет в состав России, все остальные заявления киевской власти о "возвращении" полуострова — сказки, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
РИА Новости09:26

Подробнее о событии

В Совфеде предложили Украине войти в состав России

РИА Новости09:26

Назван способ воссоединить Крым с Украиной

Lenta.ru09:56

В Совфеде назвали условие воссоединения Украины с Крымом

РБК12:20

Украине предложили войти в состав России

URA.Ru11:25

В Совфеде посоветовали Украине войти в состав России

Газета.Ru15:40

В Совете Федерации предложили Украине войти в состав России

Московский Комсомолец11:26

Сенатор предложил Украине войти в состав России

Life.ru10:33
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Общество

Италия начнет платить за переезды в города

Российская газета вчера в 08:42
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Космос

Высота орбиты МКС будет снова увеличена

Двигательную установку включали дважды на 585 секунд. В результате средняя высота полета станции увеличилась на 2,1 километра.
Российская газета 19:44
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились

Свадьбу звездная пара запланировала на пятницу, 13 сентября, и с самого утра жених и невеста устраивают самый настоящий праздник непослушания, нарушая все возможные приметы.
Sunmag.me 08:53
Общество

Россияне смогут узаконить используемую более 15 лет землю

По новым правилам, граждане смогут официально узаконить и зарегистрировать самовольно занятые участки, если их площадь превышает указанную в Едином государственном реестре недвижимости, но при соблюдении условий о владении землей больше 15 лет и отсутствие претензий соседей и местной власти.
Российская газета 10:01
Экономика

На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году

Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия 09:30
Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

Нейрохирург Александр Тушев на фоне слухов о раке мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал в интервью "Вечерней Москве" о шансах на выздоровление больных с опухолью головного мозга и симптомах данного недуга.
РИА Новости 18:44
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

MOS.news вчера в 08:39
Здоровье

Гримасы пенсионной реформы: Нищета стала залогом здоровья

Стало быть, пенсионный возраст повысили правильно.
Свободная Пресса вчера в 10:41
Гаджеты

Компания Apple показала новые сервисы, часы и «айфоны»

Новых смартфонов три – iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Эхо Москвы 10 сентября в 18:13
Кино

Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино

Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Авто

Удешевленный Kia Rio стал глобальной моделью

Новинка представляет собой перелицованный и удешевленный Kia Rio прошлой генерации, который с успехом продавался в России.
Новые автомобили 10:14
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Армия и оружие

Минобороны ответило на обвинения НАТО о размещении ракет в Европе

В Минобороны России заявили, российская сторона в отличие от США не обладает ракетами средней и меньшей дальности, а также не испытывала их.
Газета.Ru вчера в 23:58
Политика

WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР

Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР.
ТАСС 12:37
Политика

Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России

Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.
Газета.Ru 16:59
Политика

Кравчук: украинцы хотели союза с Россией

Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, что когда в 1991 году проводился референдум о независимости страны, украинцы проголосовали за создание союзного с Россией государства.
Вести.Ru 19:56
Политика

ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия 17:45
Футбол

Фалькао отличился в дебютном матче за «Галатасарай»

Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао забил первый гол за стамбульский клуб в дебютном матче.
Бомбардир.ру 14:47
Происшествия

В Грузии убили гражданина России

Гражданина России убили в Грузии, в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Технологии

В МЧС РФ рассказали, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации

Чтобы иметь возможность позвонить спасателям даже в самой экстремальной ситуации, ведомство рекомендует экономить заряд батареи.
Радио Sputnik 20:00
Культура

Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»

Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Кино

В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости вчера в 12:10
Шоу-бизнес

Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы

Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Единоборства

Владимир Путин и Хабиб Нурмагомедов встретились в Дагестане

Президент Российской Федерации Владимир Путин, находящийся в Дагестане по случаю празднования 20-летия разгрома бандформирований, вторгшихся в республику осенью 1999 года, после встреч с жителями и ополченцами в Ботлихском районе встретился с российским бойцом смешанного стиля (ММА), защитившим титул чемпиона мира UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Нур вчера в 13:25
Футбол

ФИФА отстранила от футбола на два года экс-главу ВОБ Шпрыгина

Международная федерация футбола отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, экс-главу Всероссийского объединения болельщиков и члена исполкома РФС Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА.
Life.ru 10:00
Футбол

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

REGNUM 14:52
Армия и оружие

Минобороны раскрыло сценарий учений «Центр-2019»

Российская армия с коалицией дружественных стран на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" нейтрализует условное государство, распространяющее терроризм и развязавшее войну.
ТАСС вчера в 03:57
Здоровье

72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила

72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы

Красная весна 17:54
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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