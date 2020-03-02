Общество
Байкал24Глава Забайкалья отметил причину низкой газификации в регионе
Базовая магистральная инфраструктура рядом не проходила, поэтому отсутствовал источник, откуда запитывать, газифицировать. Он отметил, что в соседних регионах уже начали разрабатывать газовые месторождения.
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Это один из крупнейших регионов Российской Федерации и он должен иметь программу газификации. Важно, чтобы там были комфортные условия для жизни людей, развивалась промышленность и в регион шли инвесторы. Программа должна быть хорошо просчитана и сбалансирована.
— Валентина Матвиенко, российский политикГлас Народа вчера в 12:56
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Программу газификации для Забайкалья попросил разработать Совфед
Московский Комсомолец Читавчера в 07:55
Александр Осипов принимает участие в слушаниях по газификации регионов в Совфеде
НИА-Чита01 марта в 21:52
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