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Байкал24Байкал24Глава Забайкалья отметил причину низкой газификации в регионе

Базовая магистральная инфраструктура рядом не проходила, поэтому отсутствовал источник, откуда запитывать, газифицировать. Он отметил, что в соседних регионах уже начали разрабатывать газовые месторождения.
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Валентина Матвиенко
Это один из крупнейших регионов Российской Федерации и он должен иметь программу газификации. Важно, чтобы там были комфортные условия для жизни людей, развивалась промышленность и в регион шли инвесторы. Программа должна быть хорошо просчитана и сбалансирована.
— Валентина Матвиенко, российский политикГлас Народа вчера в 12:56

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