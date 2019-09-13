Политика
РИА НовостиВ Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе, самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", - сказал сенатор.
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с чего всё началось
Украина может снова оказаться с Крымом в составе одного государства, если войдет в состав России, все остальные заявления киевской власти о "возвращении" полуострова – сказки, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.РИА Новости09:26
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:16, Вашингтон
Транспорт
Кабмин утвердил список платных участков ЦКАД
Правительство РФ утвердило список платных участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (А-113, ЦКАД).
ТАСС 10:46
Шоу-бизнес
Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.
REGNUM 06:20
Спорт
В США пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник
Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).
РИА Новости 06:06
Политика
Турчинов рассказал, что удерживает Украину от войны с Россией
Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за наличия у России ядерного оружия.
Газета.Ru 10:42
Политика
Глава МИД Украины заявил о желании провести местные выборы в ДНР и ЛНР
Украинские власти хотят провести местные выборы по всей стране, включая неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в кулуарах форума Ялтинской экономической стратегии (YES).
ФАН 09:15
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Наука
Крысы могут играть в групповые игры только ради удовольствия
Ученые обнаружили, что крысы могут играть в групповые игры ради получаемого от этого удовольствия.
МедиаПоток 10:31
Политика
Рада поддержала роспуск Центральной избирательной комиссии Украины
Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
ТАСС 04:30
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия вчера в 00:45
Экономика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Происшествия
Летевший из Казани самолет приземлился в Крыму после сообщения о бомбе
Пассажирский лайнер, вылетевший из Казани в Симферополь, совершил штатную посадку в крымском аэропорту после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе.
Российская газета 11:00
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал вчера в 00:53
Единоборства
Путин поздравил Нурмагомедова с победой над Порье
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил бойца смешанных искусств (ММА) Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
МК-Спорт вчера в 12:05
Футбол
«Зенит» примет «Арсенал» в матче 9-го тура РПЛ
«Зенит» примет тульский «Арсенал» в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги.
Нева Спорт вчера в 20:03
Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 10:15
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Политика
Кирилл Вышинский госпитализирован
Политика Сегодня 07:21
Политика
В США потребовали от всех стран не покупать нефть у Ирана
Минфин США требует от всех стран не покупать нефть из Ирана, сообщает РИА "Новости" Как заявил помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли, это необходилм в рамках меры по противостоянию терроризму.
Газета.Ru 11:02
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 07:35
Баскетбол
Аргентина вышла в финал чемпионата мира
В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.
Спорт-Экспресс 09:56
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости 11 сентября в 18:26
Шоу-бизнес
Врачи отказываются отрезать «руки-базуки»
Россиянин Кирилл Терешин, который прославился "руками-базуками", обратился за помощью в больницу, но врачи не берутся делать операцию по удалению воспаленных мышц.
Южный Федеральный вчера в 20:41
Политика
В ФАС предложили ослабить ограничения на рекламу пива
В России нужно ослабить ограничения на рекламу пива и отечественного вина, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.
Интерфакс 08:32
Здоровье
Врачи скорой помощи массово уволились в Челябинской области
В Октябрьском районе Челябинской области пять сотрудников скорой помощи подали заявление об увольнении из-за низкой зарплаты.
Взгляд.ру 09:31
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Политика
Путин поручил оценить ситуацию с очистными сооружениями на Байкале
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести оценку систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории и внести изменения в программные документы, касающиеся очистных сооружений.
РИА Новости 10:23
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
Вести.Ru вчера в 15:18
Происшествия
СК возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсиями
Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 08:21