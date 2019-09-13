Политика
РИА НовостиВ Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
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с чего всё началось
Украина может снова оказаться с Крымом в составе одного государства, если войдет в состав России, все остальные заявления киевской власти о "возвращении" полуострова — сказки, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.РИА Новости09:26
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 12:50, Вашингтон
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала фото со свадьбы
Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.
Газета.Ru 10:02
Здоровье
Ученые раскрыли полезные свойства сыра
Россиянам рассказали о том, какими полезными свойствами обладает сыр.
ФедералПресс 01:37
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия 11 сентября в 19:55
Политика
Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России
По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.
РБК 12:03
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия вчера в 00:45
Кино
Netflix назвал дату премьеры сериала «Ведьмак»
Официально дата премьеры «Ведьмака» пока не была объявлена. Главную роль в сериале «Ведьмак» исполнил Генри Кавилл.
ГЛАС.RU вчера в 05:40
Политика
Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что проводимое Зеленским обновление состава ЦИК (все члены комиссии были уволены) может быть связано с выборами на «оккупированных территориях».
РБК 11:42
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ впервые получил реальный срок за пытки
Ленинградский окружной военный суд вынес приговор по делу бывшего офицера ФСБ Ильи Кирсанова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении бизнесмена Игоря Саликова.
Ведомости 09:41
Происшествия
СК возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсиями
Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 08:21
Гаджеты
Apple презентовал три новых модели iPhone 11-го поколения
Все три новые модели оснащены процессором Apple A13. iPhone 11. к тому же, может находиться под водой 2,5 часа.
Gorodvo.ru 11 сентября в 04:34
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском вчера в 11:53
Авто
Стало известно название кроссовера Geely на базе Volvo
Компания Geely рассекретила название своего нового компактного кроссовера с необычным дизайном.
Новые автомобили 11 сентября в 05:32
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Политика
Власти РФ и Чехии договорились о снятии ограничений на авиаперелеты
В конце августа директор Национального туристического управления Чешской Республики CzechTourism Роман Прохазка сообщил, что количество туристов из России, посетивших Чехию в первом полугодии 2019 года, снизилось примерно на 1%, до 278 тыс. человек.
Интерфакс 10:16
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth
Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Политика
Медведев: Обсуждение перехода на четырехдневку продолжится
Говорили не просто о переходе на четырехдневную рабочую неделю, а в широком смысле о создании более гибких рамок Трудового кодекса, которые бы позволяли учитывать как пожелания работников, так и интересы работодателей.
Российская газета 08:16
Политика
Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.
РЕН ТВ вчера в 10:27
Армия и оружие
Генсек ООН создал комиссию по расследованию авиаударов в Сирии
"Как было объявлено 1 августа, генеральный секретарь создал внутреннюю комиссию ООН по расследованию серии инцидентов, которые произошли на северо-западе Сирии с момента подписания меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении представителя.
РИА Новости 12:28
Политика
Президент Финляндии не поддержал призыв по санкциям против РФ
Президент Финляндии Саули Ниинисте не поддержал призыв Владимира Зеленского.
The Moscow Post 06:13
Общество
В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли
Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
Наука
Алечский ледник в Альпах может практически исчезнуть к 2100 году
Актуальные Новости 04:37
Культура
Глава киностудии имени Горького подал в отставку
По их данным, Зернов ушёл по соглашению сторон.
Говорит Москва 12:28
Энергетика
Льготы для нефтяников к 2033 году вырастут до 2,3 трлн руб
Льготы в 1 трлн руб. для добычи (текущий уровень) принесли 85 млн т дополнительной добычи, «которой не было бы никогда» и 1,7 трлн руб. поступлений в бюджет, то есть полностью себя окупили, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.
РБК 12:43
Политика
Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Пригожин пообещал молиться за Заворотнюк
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.
Вести.Ru 11:56
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Финансы
Минфин не согласился с ЦБ по изменению бюджетного правила
Замглавы Минфина Владимир Колычев заявил, что не собирается соглашаться с предложением Центробанка об изменении бюджетного правила.
Взгляд.ру 12:43
Культура
Министр культуры Владимир Мединский наградил деятелей искусства
Вести.Ru вчера в 17:47