Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде предложили Украине войти в состав России

"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
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с чего всё началось

В Совфеде предложили Украине войти в состав России

Украина может снова оказаться с Крымом в составе одного государства, если войдет в состав России, все остальные заявления киевской власти о "возвращении" полуострова — сказки, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
РИА Новости09:26

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В Совфеде предложили Украине войти в состав России

РИА Новости09:26

Назван способ воссоединить Крым с Украиной

Lenta.ru09:56

В Совфеде назвали условие воссоединения Украины с Крымом

РБК12:20

Украине предложили войти в состав России

URA.Ru11:25

В Совете Федерации предложили Украине войти в состав России

Московский Комсомолец11:26

Украине предсказали воссоединение с Россией в Совфеде

Газета.Ru13:26

Сенатор предложил Украине войти в состав России

Life.ru10:33
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:23, Вашингтон
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Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России

Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
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Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России

Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
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У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
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Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.
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Тотти назвал сюрреализмом историю мальчика с прической Ибрагимовича

Легендарный игрок итальянской "Ромы" Франческо Тотти высказался по поводу травли школой мальчика с прической игрока Высшего футбольного дивизиона США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, передает Corriere dello Sport.
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Общество

Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды

С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
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Трамп объяснил оранжевый цвет своей кожи

Президент США Дональд Трамп объяснил, что его кожа имеет оранжевый оттенок на видео и фотографиях из-за повсеместного использования энергосберегающих ламп.
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«Роскосмос» рассекретил документы о лунной гонке

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала на своем сайте рассекреченные документы о начале исследования Луны.
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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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Дело томского подростка, пытавшегося спасти щенка, вернули прокурору

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Футбол

Ляказетт выбыл до октября из-за травмы лодыжки

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт из-за повреждения левой лодыжки не сыграет в сентябре.
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В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО

Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 22:35
Космос

Несколько фактов о Луне, которые не поддаются научному объяснению

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Политика

В Кремле оценили вероятность возвращения задержанных кораблей Украине

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров не затрагивали тему возврата Украине задержанных в Керченском проливе кораблей.
ТК Звезда 06:18
Происшествия

В ЛНР задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к терактам

Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к серии терактов на территории республики.
REGNUM 12:51
Политика

В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат

Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
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Культура

Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»

Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
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Политика

На Украине начали допрашивать нарушивших границу России военных

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны в ноябре 2018 года после того, как нарушили границу России.
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Космос

В США оборудовали мини-отель в капсуле для Марса

На севере американского штата Нью-Йорк оборудовали мини-отель в капсуле, построенной для жизни на Марсе, сообщает портал «Вести.ру».
МИР 24 07:53
Общество

Названы продукты, из-за которых часто болят суставы

Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
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Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу

Газета.Ru 12:23
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Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
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Культура

Гендиректор киностудии имени Горького подал в отставку

Напомним, что Сергей Зернов занимает позицию генерального директора Киностудии имени Горького с 2010 года.
Вечерняя Москва 14:00
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
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Кардиолог рассказал, как помидоры могут навредить здоровью

Гандрих не оспаривает свойства томатов предупреждать рак, но в книге «Парадокс растений» пишет, что помимо ликопена в помидорах содержатся лектины – разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей.
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HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах

Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
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В Петербурге вспыхнул пожар на подстанции

Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
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Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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