Политика
РИА НовостиВ Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
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с чего всё началось
Украина может снова оказаться с Крымом в составе одного государства, если войдет в состав России, все остальные заявления киевской власти о "возвращении" полуострова — сказки, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.РИА Новости09:26
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:23, Вашингтон
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Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Политика
Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
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У Заворотнюк начался отек мозга
У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
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Собчак опубликовала фото со свадьбы
Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.
Газета.Ru 10:02
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия 09:30
Футбол
Тотти назвал сюрреализмом историю мальчика с прической Ибрагимовича
Легендарный игрок итальянской "Ромы" Франческо Тотти высказался по поводу травли школой мальчика с прической игрока Высшего футбольного дивизиона США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, передает Corriere dello Sport.
Газета.Ru 13:28
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Политика
Трамп объяснил оранжевый цвет своей кожи
Президент США Дональд Трамп объяснил, что его кожа имеет оранжевый оттенок на видео и фотографиях из-за повсеместного использования энергосберегающих ламп.
Lenta.ru 12:14
Космос
«Роскосмос» рассекретил документы о лунной гонке
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала на своем сайте рассекреченные документы о начале исследования Луны.
Профиль вчера в 14:32
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Происшествия
Дело томского подростка, пытавшегося спасти щенка, вернули прокурору
RT на русском вчера в 11:26
Футбол
Ляказетт выбыл до октября из-за травмы лодыжки
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт из-за повреждения левой лодыжки не сыграет в сентябре.
Sports.ru 10:46
Интернет
«ВКонтакте» запустила мобильное приложение для знакомств Lovina
Слово и Дело вчера в 11:03
Экономика
В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО
Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 22:35
Космос
Несколько фактов о Луне, которые не поддаются научному объяснению
Территория новостей 08:22
Политика
В Кремле оценили вероятность возвращения задержанных кораблей Украине
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров не затрагивали тему возврата Украине задержанных в Керченском проливе кораблей.
ТК Звезда 06:18
Происшествия
В ЛНР задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к терактам
Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к серии терактов на территории республики.
REGNUM 12:51
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Культура
Павел Лобков покидает телеканал «Дождь»
Российский журналист, ведущий программы "Бремя новостей" на телеканале "Дождь" Павел Лобков уходит с телеканала в конце сентября.
ТАСС вчера в 12:38
Политика
На Украине начали допрашивать нарушивших границу России военных
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны в ноябре 2018 года после того, как нарушили границу России.
RT на русском 11:01
Космос
В США оборудовали мини-отель в капсуле для Марса
На севере американского штата Нью-Йорк оборудовали мини-отель в капсуле, построенной для жизни на Марсе, сообщает портал «Вести.ру».
МИР 24 07:53
Общество
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в школьную программу
Газета.Ru 12:23
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 14:14
Культура
Гендиректор киностудии имени Горького подал в отставку
Напомним, что Сергей Зернов занимает позицию генерального директора Киностудии имени Горького с 2010 года.
Вечерняя Москва 14:00
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Здоровье
Кардиолог рассказал, как помидоры могут навредить здоровью
Гандрих не оспаривает свойства томатов предупреждать рак, но в книге «Парадокс растений» пишет, что помимо ликопена в помидорах содержатся лектины – разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей.
Вечерний курьер 06:55
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HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 07:35
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар на подстанции
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 13:00
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39