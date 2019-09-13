Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде предложили Украине войти в состав России

"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
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с чего всё началось

В Совфеде предложили Украине войти в состав России

Украина может снова оказаться с Крымом в составе одного государства, если войдет в состав России, все остальные заявления киевской власти о "возвращении" полуострова — сказки, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
РИА Новостивчера в 09:26

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В Совфеде предложили Украине войти в состав России

РИА Новостивчера в 09:26

Назван способ воссоединить Крым с Украиной

Lenta.ruвчера в 09:56

В Совфеде назвали условие воссоединения Украины с Крымом

РБКвчера в 12:20

Украине предложили войти в состав России

URA.Ruвчера в 11:25

В Совфеде посоветовали Украине войти в состав России

Газета.Ruвчера в 15:40

В Совете Федерации предложили Украине войти в состав России

Московский Комсомолецвчера в 11:26

Сенатор предложил Украине войти в состав России

Life.ruвчера в 10:33
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон
Происшествия

Двое малолетних детей погибли при пожаре в Свердловской области

REGNUM 03:05
Политика

В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального

В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru вчера в 06:46
Происшествия

В Ярославской области произошло ДТП с автобусом

Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем в Ярославской области.
ТАСС 04:58
Происшествия

На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар

На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Театры

«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга

Взгляд.ру вчера в 07:19
Армия и оружие

Вашингтон одобрил продажу Польше 32 истребителей F-35

США одобрили продажу Польше 32 истребителей пятого поколения F-35.
Известия 11 сентября в 13:02
Авто

FAW презентовал флагманский кроссовер Bestune T99

Китайский автогигант FAW представил новый флагманский кроссовер FAW Bestune T99.
Автоновости дня вчера в 05:36
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе Собчак

Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 18:29
Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось

Нейрохирурги обсуждают возможные шансы на проведение операции — ввиду тяжелого состояния артистки, они опасаются, что операция может вызвать неврологические осложнения, которые не позволят провести лучевую терапию, что является в такой ситуации единственным вариантом лечения.
REGNUM 05:19
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Политика

Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.
RT на русском 05:03
Кино

Джеймс Ганн объявил актерский состав нового «Отряда самоубийц»

В "Отряде самоубийц" Дэвида Эйра в состав команды вошли Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло.
КиноПоиск 01:59
Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 12 сентября в 08:07
Экономика

Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Кино

Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»

В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.
Культуромания вчера в 07:52
Хоккей

Панарин: «Мой девиз сейчас: „Пошли все на хрен“»

Напомним, Панарин в межсезонье перешел в «Рейнджерс», подписав на правах свободного агента контракт на 7 лет с зарплатой 11,6 млн за сезон.
Sport24.ru вчера в 11:28
Наука

Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе

Учеными-астрономами Общества Макса Планка (Германия) совершено сенсационное открытие и выяснено, что наша Вселенная на самом деле возможно на пару миллиардов лет моложе.
Ugpressa.ru вчера в 14:23
Шоу-бизнес

34-летняя Кира Найтли тайно родила второго ребенка

СМИ узнали о рождении у Киры Найтли второго ребенка.
Passion.ru вчера в 16:59
Происшествия

Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре

Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
ТАСС 04:32
Политика

Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Шоу-бизнес

«Плохо выглядите»: в Сети не узнали актера из «Гардемаринов»

Владимир Шевельков, сыгравший в серии фильмов «Гардемарины» князя Оленева, очень изменился со времен своей звездной роли.
Рамблер вчера в 14:18
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пожертвовал деньги благотворительному фонду Порье

ProstoProSport 05:09
Общество

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке

Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20
Общество

С бывшего главы компании «Воентелеком» взыскали 800 миллионов рублей

Решение вынес останкинский суд столицы,- пишет газета "Коммерсант". Издание отмечает, что пока Тамодин перечислил только 200 тысяч рублей.
Эхо Москвы 04:32
Общество

Москвичам посоветовали не парковаться под деревьями из-за ветра

Из-за сильного ветра московским водителям порекомендовали не парковаться под деревьями.
Известия 03:30
Культура

В парке «Зарядье» открылся фестиваль Русского географического общества

Моссовет вчера в 07:10
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Происшествия

На строительстве Крымского моста погиб рабочий

Рабочий погиб на площадке строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи.
Вести Крым 05:29
Энергетика

Украинский эксперт рассказал о переходе населения на отопление дровами

Украинцы отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни.
РИА Новости вчера в 20:58
Происшествия

СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян

Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском вчера в 07:59
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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