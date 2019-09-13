Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде предложили Украине войти в состав России

"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
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с чего всё началось

В Совфеде предложили Украине войти в состав России

Украина может снова оказаться с Крымом в составе одного государства, если войдет в состав России, все остальные заявления киевской власти о "возвращении" полуострова — сказки, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
РИА Новости09:26

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В Совфеде предложили Украине войти в состав России

РИА Новости09:26

Назван способ воссоединить Крым с Украиной

Lenta.ru09:56

В Совфеде назвали условие воссоединения Украины с Крымом

РБК12:20

Украине предложили войти в состав России

URA.Ru11:25

В Совфеде посоветовали Украине войти в состав России

Газета.Ru15:40

В Совете Федерации предложили Украине войти в состав России

Московский Комсомолец11:26

Сенатор предложил Украине войти в состав России

Life.ru10:33
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Объявлена дата международного релиза Redmi Note 8 Pro

Небезызвестный искатель утечек Xiaomishka сообщил дату выхода международной версии смартфона Redmi Note 8 Pro, который уже продается в Китае.
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Регистрация «Фризиума» в России начнется в ближайшее время

Фармацевтическая группа Sanofi подает на регистрацию противосудорожного препарата "Фризиум" в России.
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У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга

Как сообщает "Комсомольская правда" у известной актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга.
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Собчак опубликовала первые фото со свадьбы

Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.
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Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма

Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.
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МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с A-321 в Подмосковье

Известия 19:53
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Дзюба поддержал школьника с причёской Ибрагимовича

Ранее мальчик попал в непростую ситуацию из-за причёски, которая была сделана в стиле нападающего «Лос-Анджелеса» Златана Ибрагимовича – с ней ученик появился в местной школе Сосновоборска Красноярского края.
Евро-футбол.ру 16:49
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Актриса Фелисити Хаффман приговорена к 14 дням тюрьмы за взятку

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СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Политика

Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США

Бывший американский постпред при ООН Саманта Пауэр заявила, что, проголосовав в 2016-м году против избрания РФ в Совет по правам человека, ослушалась указания из США.
Журналистская правда вчера в 03:25
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Мощная магнитная буря обрушится на Алтайский край

От геомагнитных возмущений страдает большинство людей, но многие попросту не замечают связи между плохим самочувствием и влиянием магнитных бурь.
Катунь 24 11 сентября в 23:30
Политика

Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении «Акта провозглашения независимости Украины» выступали за союз с Россией.
RT на русском 22:39
Политика

Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости 15:28
Религия

У православных начинается новый церковный год

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Джеймс Ганн объявил актёрский состав сиквела «Отряд самоубийц»

Режиссёр Джеймс Ганн, знакомый зрителям по двум частям «Стражей Галактики», представил актёрский состав продолжения кинокомикса «Отряд самоубийц».
News.ru 16:39
Шоу-бизнес

Врачи отказались отрезать «руки-базуки»

Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Кино

Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Газета.Ru 10 сентября в 18:05
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Авто

В России подешевела Toyota RAV4

В последний раз Toyota меняла цены на кроссовер RAV4 в январе этого года, когда из-за роста ставки НДС эта модель, как и другие автомобили марки, прибавили в стоимости от 40 до 45 тысяч рублей.
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Экономика

Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Экономика

Алексей Текслер поставил задачу увеличить реальные доходы южноуральцев

Особое внимание руководитель Челябинской области уделил росту доходов южноуральцев, как минимум на уровне инфляции.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала архивный компромат на Киркорова и Варум

Певица опубликовала архивный компромат на Филиппа Киркорова и Анжелику Варум, упомянув также об Ирине Аллегровой и других звездах.
Дни24 11 сентября в 14:00
Культура

Юрий Дудь в третий раз получил премию «Человек года»

Суть событий 11 сентября в 05:19
Происшествия

В Испании пять человек стали жертвами наводнений

Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек. Эвакуировано уже 3,5 тысячи местных жителей.
Российская газета 19:24
Происшествия

В России в этом году стали чаще пропадать дети

Страшная статистика: в России увеличивается число пропавших детей. К такому выводу пришел Следственный комитет России.
Открытый Нижний вчера в 02:43
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«Газпрому» суд ЕС ограничил доступ к газопроводу Opal

Европейский суд юстиции отменил решение Европейской комиссии, согласно которому российская энергетическая компания «Газпром» имеет право использовать газопровод OPAL на полную мощность.
Политическая Экспертиза 03:58
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Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»

Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
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На Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки»

Украинский министр иностранный дел Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет перенесена на неопределенное время.
Газета.Ru 18:39
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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