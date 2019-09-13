Политика
РИА НовостиВ Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
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с чего всё началось
Украина может снова оказаться с Крымом в составе одного государства, если войдет в состав России, все остальные заявления киевской власти о "возвращении" полуострова — сказки, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.РИА Новости09:26
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У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
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Бой Ковалева с Альваресом официально подтвержден
Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября.
Газета.Ru 14:56
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Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента
Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата, сообщил РИА Новости глава избирательной комиссии Михаил Малышев.
РИА Новости 04:20
Гаджеты
Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows
Ноутбуки без американской ОС Компания Huawei выпустила линейку своих ноутбуков MateBook на Linux.
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Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Белоруссию на чемпионате Европы
Красная весна 17:54
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM 18:29
Культура
В культурный норматив школьника включили Nirvana и Виктора Цоя
Для 9–11 классов, среди прочего, в список попали Nirvana (Smells like teen spirit), Виктор Цой («Перемен»), «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью») и сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы».
Lenta.ru 18:52
Кино
Автор фильма «Сорокин Трип» представит его в Новосибирске 12 сентября
Газета Metro вчера в 01:07
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Политика
Кремль: Москва и Киев не обсуждали возврат задержанных кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возврате задержанных кораблей на Украину не затрагивался в ходе российско-украинских переговоров.
РЕН ТВ 06:32
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Происшествия
В Казахстане четверо военных получили ранения на сгоревшем арсенале
В Казахстане четверо военнослужащих получили ранения в результате хлопка, произошедшего во время очистки от фрагментов боеприпасов территории сгоревшего арсенала в городе Арысь.
Российская газета 21:26
Армия и оружие
США одобрили продажу Польше трех десятков истребителей F-35
Государственный департамент США одобрил сделку с Польшей по продаже трех десятков многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency).
РБК 11 сентября в 13:29
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
РИА Новости 18:00
Кино
Джеймс Ганн объявил актёрский состав сиквела «Отряд самоубийц»
Режиссёр Джеймс Ганн, знакомый зрителям по двум частям «Стражей Галактики», представил актёрский состав продолжения кинокомикса «Отряд самоубийц».
News.ru 16:39
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Политика
WSJ: Трамп назвал президента Египта «любимым диктатором»
Президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы семи в августе во французском Биаррице назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором".
ТАСС 17:35
Общество
56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца
Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
Super.ru вчера в 11:09
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Киберспорт
Игроки Team Liquid покинули организацию
CyberSport.ru 09:06
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
Московский Комсомолец 10:22
Футбол
Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России
Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии.
Lenta.ru 13:45
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM 01:45
Гаджеты
Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры
Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.
Политическая Экспертиза 20:03
Здоровье
Фермерам Приамурья окажут поддержку из-за чумы свиней
EastRussia вчера в 01:57