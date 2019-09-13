Украина может снова оказаться с Крымом в составе одного государства, если войдет в состав России, все остальные заявления киевской власти о "возвращении" полуострова — сказки, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

с чего всё началось

"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.

В Совфеде предложили Украине войти в состав России

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