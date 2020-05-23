Экономика
РИА НовостиВ Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы
В Совете Федерации предложили правительству компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот.
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Торговые и бизнес-центры предложили освободить от налога на имущество в 2020 году
Парламентская газета06:34
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Культура
Познер показал переписку с Михалковым после оскорблений
Телеведущий Владимир Познер опубликовал на своем личном сайте переписку с режиссером Никитой Михалковым, который ранее грубо обозвал своего оппонента в своем выпуске «Бесогона».
Московский Комсомолец 07:46
Происшествия
У офиса Медведчука в Киеве произошёл взрыв
Киев, 23 мая 2020, 14:52 — REGNUM Возле офиса председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука в Киеве произошёл взрыв.
REGNUM 07:52
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Известия вчера в 23:00
Общество
Общественники дали отпор критике тульской медсестры в купальнике
Исполнительный директор Ассоциации медсестер РФ Валерий Самойленко дал жесткий отпор критике внешнего вида медсестры из Тулы, фотографию которой бурно обсуждают в социальных сетях, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:30
Хоккей
Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости вчера в 18:13
Спорт
Российская лыжница рассказала всю правду о допинге
Полина Ермошина на личном ютуб-канале объяснила, почему спортсмены употребляют допинг.
ГЛАС.RU 06:56
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Политика
Единство или суверенитет? Венгрия, Германия и Польша не хотят подчиняться решениям суда ЕС
Каждая из трех стран не хочет выполнять решения высшей судебной инстанции Евросоюза, а это вызывает уже нешуточное беспокойство в Брюсселе, ведь речь идет о подрыве единства всего объединения.
ТАСС вчера в 12:14
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
Футбол
«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:21
Общество
Рособрнадзор объявил расписание ЕГЭ в 2020 году
Экзамены пройдут с 29 июня по 20 июля. В первый день запланированы ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
Дождь 21 мая в 11:19
Здоровье
Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови
Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов.
Российская газета 00:42
Происшествия
Захвативший банк в Москве утверждает, что здание заминировано – МВД
Захвативший банк в Москве утверждает, что здание заминировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.
Москва 24 07:58
Общество
Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми
Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми.
РБК 06:42
Здоровье
На Кубани выявили 89 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки тест на коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 89 человек.
Деловая газета. Юг 04:07
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Происшествия
Установлены еще двое подозреваемых в размещении фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Следователи установили еще двух подозреваемых в размещении фото нацистов на акции "Бессмертный полк".
ТАСС 08:16
Политика
На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
РИА Новости 06:08
Политика
Зюганов рассказал, как Путина подставили в День Победы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президента Владимира Путина подставили на День Победы.
News.ru вчера в 22:35
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
РБК вчера в 15:58
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 21 мая в 11:06
Армия и оружие
Первая партия самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» поступила в войска
Армия РФ получила первую партию новых самоходных гаубиц «Коалиция-СВ», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
ТК Звезда вчера в 11:01
Происшествия
СКР проводит обыски по делу основателя проекта «Омбудсмен полиции»
Основатель проекта Владимир Воронцов был арестован в начале мая.
Говорит Москва 06:57
Политика
Немецкий политик предложил лечить россиян с коронавирусом в Германии
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер призвал открыть двери немецких больниц для больных COVID-19 россиян.
ФАН вчера в 22:32
Армия и оружие
Американские бомбардировщики B-1B отработали ядерный удар по Мурманску
Бомбардировщики B-1B Lancer способны переносить на борту до 24 крылатых ракет AGM-158 JASSM-ER, а также ядерные боезаряды B61 и B62.
Актуальные Новости 03:12
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51