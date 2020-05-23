Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы

В Совете Федерации предложили правительству компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот.
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Торговые центры могут освободить от налога на имущество из-за COVID-19

Газета.Ru06:25

Сенаторы предложили возместить ТЦ потерю арендной платы

News.ru06:57

Торговые центры могут освободить от налога на имущество

Pravda.Ru06:43

Торговые и бизнес-центры предложили освободить от налога на имущество в 2020 году

Парламентская газета06:34

Совфед предложил освободить ТЦ от налога на имущество из-за COVID-19

РБК07:32

В Совфеде рассказали о мерах господдержки крупных торговых центров

ИА Красная Весна06:40

Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств

РИА Новости08:18
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Культура

Познер показал переписку с Михалковым после оскорблений

Телеведущий Владимир Познер опубликовал на своем личном сайте переписку с режиссером Никитой Михалковым, который ранее грубо обозвал своего оппонента в своем выпуске «Бесогона».
Московский Комсомолец 07:46
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Происшествия

У офиса Медведчука в Киеве произошёл взрыв

Киев, 23 мая 2020, 14:52 — REGNUM Возле офиса председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука в Киеве произошёл взрыв.
REGNUM 07:52
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Общество

В Московской области перестал действовать пропускной режим

Известия вчера в 23:00
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Общество

Общественники дали отпор критике тульской медсестры в купальнике

Исполнительный директор Ассоциации медсестер РФ Валерий Самойленко дал жесткий отпор критике внешнего вида медсестры из Тулы, фотографию которой бурно обсуждают в социальных сетях, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:30
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Хоккей

Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости вчера в 18:13
Спорт

Российская лыжница рассказала всю правду о допинге

Полина Ермошина на личном ютуб-канале объяснила, почему спортсмены употребляют допинг.
ГЛАС.RU 06:56
Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com вчера в 12:20
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Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Политика

Единство или суверенитет? Венгрия, Германия и Польша не хотят подчиняться решениям суда ЕС

Каждая из трех стран не хочет выполнять решения высшей судебной инстанции Евросоюза, а это вызывает уже нешуточное беспокойство в Брюсселе, ведь речь идет о подрыве единства всего объединения.
ТАСС вчера в 12:14
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Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
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Футбол

«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:21
Общество

Рособрнадзор объявил расписание ЕГЭ в 2020 году

Экзамены пройдут с 29 июня по 20 июля. В первый день запланированы ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
Дождь 21 мая в 11:19
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Здоровье

Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови

Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов.
Российская газета 00:42
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Происшествия

Захвативший банк в Москве утверждает, что здание заминировано – МВД

Захвативший банк в Москве утверждает, что здание заминировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.
Москва 24 07:58
Общество

Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми

Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми.
РБК 06:42
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Здоровье

На Кубани выявили 89 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки тест на коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 89 человек.
Деловая газета. Юг 04:07
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
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Происшествия

Установлены еще двое подозреваемых в размещении фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Следователи установили еще двух подозреваемых в размещении фото нацистов на акции "Бессмертный полк".
ТАСС 08:16
Общество

Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

РБК 04:48
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Политика

На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса

РИА Новости 06:08
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Политика

Зюганов рассказал, как Путина подставили в День Победы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президента Владимира Путина подставили на День Победы.
News.ru вчера в 22:35
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Происшествия

Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

РБК вчера в 15:58
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Шоу-бизнес

Дарья Повереннова взбудоражила мужчин снимком в нижнем белье

7Дней.ру 06:27
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 21 мая в 11:06
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Армия и оружие

Первая партия самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» поступила в войска

Армия РФ получила первую партию новых самоходных гаубиц «Коалиция-СВ», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
ТК Звезда вчера в 11:01
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Происшествия

СКР проводит обыски по делу основателя проекта «Омбудсмен полиции»

Основатель проекта Владимир Воронцов был арестован в начале мая.
Говорит Москва 06:57
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Политика

Немецкий политик предложил лечить россиян с коронавирусом в Германии

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер призвал открыть двери немецких больниц для больных COVID-19 россиян.
ФАН вчера в 22:32
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Армия и оружие

Американские бомбардировщики B-1B отработали ядерный удар по Мурманску

Бомбардировщики B-1B Lancer способны переносить на борту до 24 крылатых ракет AGM-158 JASSM-ER, а также ядерные боезаряды B61 и B62.
Актуальные Новости 03:12
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Общество

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
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