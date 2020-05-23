Экономика
КомпанияВ Совфеде предложили меры по поддержке экономики в условиях пандемии
Члены Совета федерации подготовили список предложений по совершенствованию законодательства России в связи с реализацией мер, направленных на поддержку и развитие экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
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с чего всё началось
Впрочем, 20 мая ЦБ и Минкомсвязь уже запустили сервис, который позволяет взять кредит или ипотеку через госуслуги, пока в нем участвуют шесть банков, а страховые компании уже тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и каско.РБК12:11
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Совет Федерации разработал 44 предложения по поддержке российской экономики
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Кикнадзе объяснил решение "Локомотива" расстаться с Семиным Кикнадзе: при Николиче будет более осмысленный футбол, чем при Сёмине Кикнадзе предлагал Семину стать почетным тренером "Локомотива"
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Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
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Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
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Например, установлено, что пространственная память (когда мы запоминаем некую впервые увиденную обстановку — комнату, улицу, пейзаж) связана с областью мозга под названием гиппокамп.
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Температура воздуха в Москве более чем на месяц отстает от весеннего графика, и в столице аномально холодно, сообщили в Гидрометцентре.
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Киев надеется до 2035 года перевооружить свои ВВС за счет стран НАТО
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Брюссель, 24 мая 2020, 00:26 — REGNUM Совместное решение радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганского руководства о трехдневном прекращении огня в Афганистане поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
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«Скорая помощь», которую вызвала 30-летняя жительница Петербурга, отказалась приехать по ее адресу, сославшись на загруженность.
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Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о своем состоянии.
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Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что неравнодушен к звучанию русского языка.
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