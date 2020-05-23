Впрочем, 20 мая ЦБ и Минкомсвязь уже запустили сервис, который позволяет взять кредит или ипотеку через госуслуги, пока в нем участвуют шесть банков, а страховые компании уже тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и каско.

с чего всё началось

Члены Совета федерации подготовили список предложений по совершенствованию законодательства России в связи с реализацией мер, направленных на поддержку и развитие экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

В Совфеде предложили меры по поддержке экономики в условиях пандемии

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