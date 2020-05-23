Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Документ с предложениями имеется в распоряжении РБК.

с чего всё началось

Ранее аналогичные меры ввели во Франции, Великобритании и Италии. В октябре 2019 года Минфин России в ведомственных документах также предложил изменить налогообложение иностранных цифровых компаний, чтобы они декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи.

Сенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях

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