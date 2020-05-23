Экономика
РБКСенаторы предложили меры по поддержке экономики в новых условиях
Ранее аналогичные меры ввели во Франции, Великобритании и Италии. В октябре 2019 года Минфин России в ведомственных документах также предложил изменить налогообложение иностранных цифровых компаний, чтобы они декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Члены Совета Федерации предложили перечень мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, которые направлены на обеспечение работы и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Документ с предложениями имеется в распоряжении РБК.РБКвчера в 12:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Совет Федерации разработал 44 предложения по поддержке российской экономики
Политическая Экспертизавчера в 18:02
Российские сенаторы включили в список мер по поддержке экономики 44 предложения
Экономика сегоднявчера в 17:00
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:13, Ашберн
Общество
В Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса
Тула, 24 мая 2020, 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:36
Происшествия
Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 22 мая в 11:12
Общество
Игорь Ляхов поздравил смолян с Днём славянской письменности и культуры
Председатель Смоленской областной Думы поздравил жителей Смоленской области с Днём славянской письменности и культуры.
О чем говорит Смоленск 01:06
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими
Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru 22 мая в 10:55
Экономика
Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне
Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.
ТАСС 22 мая в 08:29
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
Общество
Более 9 тысяч человек заболели коронавирусом в России за последние сутки
9 тысяч 434 новых заболевших коронавирусом зарегистрировано в России за последние сутки.
Псковская Лента Новостей вчера в 04:26
Авто
КамАЗ приступил к испытаниям нового самосвала К5
Компания «КамАЗ» начала испытания новых самосвалов с колесной формулой 6х4 и 8х4, о чем сообщает пресс-служба завода.
32CARS.ru 04:15
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Общество
Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить возвращение в Россию трудовых мигрантов, которые уехали на родину из-за коронавируса.
ZAB.RU вчера в 22:01
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Помимо сценария повторяющихся карантинов, BCG выделяет еще три варианта развития событий: "Отскок" (- 4 – 6% ВВП): вирус остановлен, кризис ограничен первой волной.
РБК 21 мая в 17:00
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета вчера в 01:14
Гаджеты
Ранняя сборка iOS 14 попала в Сеть в феврале
По сообщения ресурса Vice, данные о новой версии платформы Apple – iOS 14, утекли в сеть еще в феврале этого года.
The GEEK вчера в 09:23
Кино
Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем
REGNUM 21 мая в 14:54
Общество
Вызов. Несколько смен в московской скорой провели наши специальные корреспонденты Елена Костюченко и Юрий Козырев
На вызов может поехать скорая помощь или неотложка.
Новая газета 05:01
Общество
Илон Маск рассказал о любви к русскому языку
Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск признался, что ему очень нравится звучание русского языка.
РИА Новости вчера в 15:37
Политика
Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу
США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия вчера в 02:50
Общество
Собянин приступил к смягчению ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, знаменующий начало постепенного выхода из ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 21 мая в 12:42
Общество
В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу
В Москве запустили масштабную бесплатную программу проверки горожан на иммунитет к новому вирусу с 15 мая.
Говорит Москва вчера в 03:22
Театры
Окко покажет «Калигулу» Эймунтаса Някрошюса
Калигула-Миронов ведет себя как человек, вдруг осознавший, что катастрофа неминуема, спасения нет, боги не слышат, а свобода невозможна.
Театрал 22 мая в 08:40
Здоровье
90 новых случаев коронавируса зафиксировали в Свердловской области
Всего в Свердловской области у 3704 человек подтвержден коронавирус, из них 1226 пациентов выздоровели, 16 — скончались.
Kursk.com 04:03
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 22 мая в 01:09
Общество
121 новый случай: где заболели коронавирусом в Самарской области
По данным на 24 мая, за сутки в Самарской области выявлен 121 случай заражения коронавирусом.
СОВА 04:33
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Армия и оружие
Бомбардировщики США демонстративно пролетели рядом с Курилами
Как сообщает ряд российских СМИ, после выхода США из Договора по открытому небу сразу несколько американских изданий опубликовали материалы, в которых рассказывается читателям о полете 2-х стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer над Охотским морем.
Военное дело 02:57
Общество
Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить летние веранды
Открываются все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, между столами ‒ 1 м. Начинают работать кафе площадью до 200 м с условием использования 50% посадочных мест.
Ведомости вчера в 05:30
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24