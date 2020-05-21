Общество
Московский КомсомолецВ Совфеде предложили наказывать рестораны и стройки за шум ночью
Комитет по конституционному законодательству Совета федерации внес в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства предложение ввести в новый Кодекс об административных правонарушениях ответственность ресторанов и строек за нарушение тишины в ночное время.
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с чего всё началось
В Совете Федерации предлагают ввести в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность ресторанов за громкую музыку ночью и для строек за шумные работы в ночное время.РИА Новостивчера в 23:09
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Политика
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
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Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
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Дочь Гранина подаст в суд на авторов фильма «Блокадный дневник»
Дочь писателя Даниила Гранина Марина планирует подать в суд на режиссера фильма «Блокадный дневник» Андрея Зайцева за нарушение авторских прав, сообщает «Открытые медиа».
МР7.ру вчера в 09:30
Происшествия
СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи КНР
Ранее СК возбудил уголовное дело против распространителя недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая.
RT на русском 02:33
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Здоровье
Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 18:57
Общество
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РБК вчера в 08:17
Авто
Hyundai Santa Fe получит интерьер в стиле нового Mercedes-Benz S-Class
Центральные дефлекторы, судя по фотографии, уступят место тачскрину и переедут вверх, а сам дисплей, как на новом S-Class, плавно «перейдет» в стильную глянцевую центральную консоль.
Автоновости дня вчера в 02:35
Общество
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Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Россиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке
Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии.
Lenta.ru 00:58
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Космос
Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска
Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
РЕН ТВ 19 мая в 15:01
Политика
Зеленский подарил Трампу вышиванку
Lenta.ru 03:13
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета вчера в 07:08
Происшествия
Еще одну омскую больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Стационар уже закрыт на карантин. Внутри остаются 35 пациентов особой заботы без признаков коронавирусной инфекции.
РИА ОмскИнформ 01:21
Происшествия
СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка
Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК РФ.
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Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru 19 мая в 18:38
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Общество
Глава района Адыгеи ушёл в отставку после вспышки COVID-19
Руководитель управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний 19 мая на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что такое скоплении людей стало причиной вспышки заболеваемости COVID-19.
REGNUM 02:24
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о норме заполнения салона самолетов.
Коммерсантъ 02:55
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3746 человек
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Общество
В Подмосковье снова включили отопление
В Московской области в жилые дома и социальные объекты снова стали подавать тепло.
МИР 24 вчера в 17:28
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен в России на электромобили
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Общество
Сенаторы предложили закрепить в законе понятие «самоизоляция»
Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил законодательно закрепить понятие самоизоляции, а также порядок ее введения и предел полномочий регионов.
Коммерсантъ 02:42
Футбол
Сульшер: «Предпочту дыру в составе мудаку в команде»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что доволен личностью каждого игрока команды.
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Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Звезда продемонстрировала своему супругу, шоумену Максиму Галкину, молодежный стиль и модельную походку.
VSE42.RU вчера в 22:34
Здоровье
Эксперты: Россия выходит из карантина с учетом лучших практик мира
Способы постепенного снятия ограничений в России, введённых из-за опасности распространения коронавируса, соответствуют лучшим практикам в мире.
Национальная служба новостей вчера в 07:06
Экономика
Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых они не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28