В Совете Федерации предлагают ввести в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ ответственность ресторанов за громкую музыку ночью и для строек за шумные работы в ночное время.

с чего всё началось

Комитет по конституционному законодательству Совета федерации внес в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства предложение ввести в новый Кодекс об административных правонарушениях ответственность ресторанов и строек за нарушение тишины в ночное время.

В Совфеде предложили наказывать рестораны и стройки за шум ночью

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