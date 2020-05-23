Общество
РИА НовостиВ Совфеде предложили повысить стоимость родового сертификата
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предложили повысить стоимость родового сертификата и пособия на погребение. "Повысить размер социального пособия на погребение; ...повысить размер стоимости родового сертификата.
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В Совете Федерации предложили повысить стоимость родового сертификата и пособия на погребение.РИА Новостивчера в 06:29
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В Совете Федерации предлагают увеличить стоимость родового сертификата
Парламентская газетавчера в 13:10
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:13, Ашберн
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости 22 мая в 05:14
Кино
Marvel и Sony выпустят кинокомикс о супергероине по имени Джекпот
Лос-Анджелес, США, 22 мая 2020, 11:16 — REGNUM Марк Гуггенхайм напишет сценарий к новому кинокомиксу Marvel и Sony Pictures о супергероине Джекпот.
REGNUM 22 мая в 04:16
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
Общество
В России выявлено 8599 новых случаев коронавируса
Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России за сутки выросло на 8599, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Здоровье
Режим самоизоляции в Забайкалье продлили до 8 июня
Режим ограничений (самоизоляции) в Забайкальском крае продлили до 8 июня. До этого он действовал до 24 мая.
Zabnews.ru 03:12
Политика
Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
Армия и оружие
Самарская ракета вывела на орбиту военный спутник
Самарская ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту военный спутник, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство обороны страны.
СОВА 22 мая в 05:12
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Религия
Ильсур Метшин поздравил казанцев с праздником Ураза-байрам
Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города с праздником Ураза-байрам.
Реальное время 01:06
Происшествия
19 архангельских пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
Архангельск, 23 мая 2020, 15:12 — REGNUM 19 пациентов с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях архангельских больниц, и них 15 подключены к аппаратам ИВЛ.
REGNUM вчера в 08:12
Общество
Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет
Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет.
Lenta.ru 05:06
Футбол
У футболистов «Спартака» выявили коронавирус
Зелимхан Бакаев остался дома, у него был выявлен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории Евровидения
Клип российской группы Little Big на песню "UNO" стал самым быстрорастущим в истории YouTube канала Евровидения-2020, говорится на официальном сайте песенного конкурса.
Радио Sputnik 21 мая в 12:07
Общество
Минпросвещения проведет последний звонок онлайн
Моя Москва.онлайн вчера в 07:47
Здоровье
В Минздраве рассказали о мощности второй волны коронавируса
Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 01:14
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Алена Бабенко рассказала, что больна коронавирусом
Российская актриса театра и кино Алена Бабенко рассказала в своем Instagram, что больна коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 03:47
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили детям аквапарк
Объявившие о разводе супруги решили сделать детям роскошный подарок – рэпер и фотомодель купили им собственный аквапарк.
Newia.ru 01:13
Космос
Последний рывок: Китай обгоняет США в «лунной гонке»
Долгий старт Китая Необъявленная "лунная гонка" между двумя самыми экономически мощными странами мира длится уже не первый год.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
Общество
В Москве выздоровели еще 2 427 человек после коронавируса
Общее число выздоровевших достигло 49 840, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 02:40
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 22 мая в 08:57
Футбол
«Ливерпуль» нацелился на нападающего «Вулверхэмптона»
По информации The Sun, 24-летний испанский нападающий находится на вершине списка желаний главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.
Советский спорт 01:51
Здоровье
15 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
24 мая в Амурской области подтверждено 15 новых случаев коронавируса: 10 - в Благовещенске, по одному - в Шимановске, в Свободном, Магдагачинском, Благовещенском и Ромненском районах.
Телепорт 02:39
Здоровье
В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса
Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
Армия и оружие
США испытали лазерное оружие против беспилотника
Как сообщило Командование американского Тихоокеанского флота, испытания системы твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator, LWSD), которая была установлена на борту десантно-транспортного корабля USS Portland, проводились 16 мая в нейтральных водах Тихого океана.
Коммерсантъ вчера в 17:51