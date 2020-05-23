В Совете Федерации предложили повысить стоимость родового сертификата и пособия на погребение.

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Совете Федерации предложили повысить стоимость родового сертификата и пособия на погребение. "Повысить размер социального пособия на погребение; ...повысить размер стоимости родового сертификата.

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Происшествия 19 архангельских пациентов с коронавирусом находятся в реанимации Архангельск, 23 мая 2020, 15:12 — REGNUM 19 пациентов с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях архангельских больниц, и них 15 подключены к аппаратам ИВЛ. 50

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