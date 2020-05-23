Общество
РИА НовостиВ Совфеде предложили повысить стоимость родового сертификата
В Совете Федерации предложили повысить стоимость родового сертификата и пособия на погребение.
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Общество
В Петербурге прием пациентов с COVID-19 начали в больнице им. Кащенко
В отделение планируют госпитализировать пациентов с психическими расстройствами с подтвержденным COVID-19, у которых заболевание протекает в легкой форме.
РБК 08:03
Происшествия
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
Происшествия
У офиса Медведчука прогремел взрыв
В историческом центре Киева рядом с офисом главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутата Верховной рады Виктора Медведчука произошел взрыв, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 08:35
Экономика
Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости вчера в 06:18
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 21 мая в 14:20
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Происшествия
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» возбуждено новое уголовное дело
Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении одного из администраторов паблика "Омбудсмен полиции" - основателя проекта Владимира Воронцова.
ТАСС 08:43
Общество
Попова заявила о «срезанном» в России пике эпидемии коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке отметила, что пик эпидемии коронавируса в России удалось "срезать".
Газета.Ru вчера в 09:32
Политика
Помпео назвал дату выхода США из Договора по открытому небу
Глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 21 мая в 16:31
Происшествия
Установлены еще двое подозреваемых в реабилитации нацизма
Следственный комитет (СК) России установил еще двоих подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте акции "Бессмертный полк", сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
Газета.Ru 08:35
Общество
Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми
Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми.
РБК 06:42
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Общество
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
Политика
В России назвали дату снятия ограничений в регионах
По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
Футбол
Правительство Испании разрешило возобновить футбольный сезон с 8 июня
Мадрид, 23 мая 2020, 16:02 — REGNUM Сезон 2019/20 в чемпионате Испании по футболу возобновится 8 июня.
REGNUM 09:02
Общество
Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая.
Live24 вчера в 01:50
Происшествия
Появилось предполагаемое видео крушения Airbus в Карачи
Опубликованы кадры, запечатлевшие, как утверждает автор видео, момент крушения авиалайнера Airbus A320 компании Pakistan International Airlines, разбившегося в Карачи в пятницу, 22 мая.
Вести.Ru вчера в 08:40
Армия и оружие
Швыткин пообещал зеркальный ответ на учения НАТО у российских границ
Зеркальный ответ России В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что учения НАТО в Латвии носят наступательно-агрессивный характер.
ФАН вчера в 06:32
Игры
Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI
Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
iReactor 21 мая в 13:13
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин прокомментировал слова экс-супруга Лолиты
RuNews24.ru вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам
Gazeta.SPb вчера в 16:43
Футбол
Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о решении клуба не продлевать соглашение с наставником клуба Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 06:12
Футбол
«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:21
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Общество
Галицкий отказался участвовать в выборах и поддержал Кондратьева
Бизнесмен Сергей Галицкий не собирается участвовать в выборах губернатора Краснодарского края.
СочиСтрим 07:35
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Армия и оружие
Sohu считает, что Су-57 получит опасное для США обновление
Китайские эксперты обратили внимание на то, что ранее на аналогичный шаг пошли в КНР, где J-20 получил похожую технологию.
ПолитРоссия 20 мая в 11:36