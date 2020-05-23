Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде предложили повысить стоимость родового сертификата

В Совете Федерации предложили повысить стоимость родового сертификата и пособия на погребение.
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В Совфеде предложили повысить пособие на погребение

Клопс07:37

В Совфеде предложили повысить стоимость родового сертификата

РИА Новости06:29

Власти решат, повысить ли стоимость родового сертификата

KrasnodarMedia07:10

В Совете Федерации предложили увеличить стоимость родового сертификата

ИА Красная Весна07:14
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Музыка

«Rain on Me»: Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек

РБК вчера в 05:47
Общество

В Петербурге прием пациентов с COVID-19 начали в больнице им. Кащенко

В отделение планируют госпитализировать пациентов с психическими расстройствами с подтвержденным COVID-19, у которых заболевание протекает в легкой форме.
РБК 08:03
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Происшествия

Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы

Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 08:34
1,3K
Происшествия

У офиса Медведчука прогремел взрыв

В историческом центре Киева рядом с офисом главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутата Верховной рады Виктора Медведчука произошел взрыв, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 08:35
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Экономика

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости вчера в 06:18
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Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
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Общество

Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о смягчении ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 21 мая в 14:20
3,2K
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
1,5K
Происшествия

В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» возбуждено новое уголовное дело

Следствие возбудило новое уголовное дело в отношении одного из администраторов паблика "Омбудсмен полиции" - основателя проекта Владимира Воронцова.
ТАСС 08:43
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Общество

Попова заявила о «срезанном» в России пике эпидемии коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке отметила, что пик эпидемии коронавируса в России удалось "срезать".
Газета.Ru вчера в 09:32
4
Политика

Помпео назвал дату выхода США из Договора по открытому небу

Глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 21 мая в 16:31
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Происшествия

Установлены еще двое подозреваемых в реабилитации нацизма

Следственный комитет (СК) России установил еще двоих подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте акции "Бессмертный полк", сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
Газета.Ru 08:35
38
Общество

Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми

Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми.
РБК 06:42
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Здоровье

Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
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Общество

В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
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Политика

В России назвали дату снятия ограничений в регионах

По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
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Футбол

Правительство Испании разрешило возобновить футбольный сезон с 8 июня

Мадрид, 23 мая 2020, 16:02 — REGNUM Сезон 2019/20 в чемпионате Испании по футболу возобновится 8 июня.
REGNUM 09:02
Общество

Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая.
Live24 вчера в 01:50
107
Происшествия

Появилось предполагаемое видео крушения Airbus в Карачи

Опубликованы кадры, запечатлевшие, как утверждает автор видео, момент крушения авиалайнера Airbus A320 компании Pakistan International Airlines, разбившегося в Карачи в пятницу, 22 мая.
Вести.Ru вчера в 08:40
Армия и оружие

Швыткин пообещал зеркальный ответ на учения НАТО у российских границ

Зеркальный ответ России В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что учения НАТО в Латвии носят наступательно-агрессивный характер.
ФАН вчера в 06:32
17
Игры

Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI

Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
iReactor 21 мая в 13:13
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Шоу-бизнес

Адвокат Жорин прокомментировал слова экс-супруга Лолиты

RuNews24.ru вчера в 14:33
8
Шоу-бизнес

Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам

Gazeta.SPb вчера в 16:43
464
Общество

В московском зоопарке умер аллигатор, якобы принадлежавший Гитлеру

Интерфакс 05:55
84
Футбол

Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о решении клуба не продлевать соглашение с наставником клуба Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 06:12
3
Футбол

«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:21
Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com вчера в 12:20
1,2K
Общество

Галицкий отказался участвовать в выборах и поддержал Кондратьева

Бизнесмен Сергей Галицкий не собирается участвовать в выборах губернатора Краснодарского края.
СочиСтрим 07:35
93
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
573
Армия и оружие

Sohu считает, что Су-57 получит опасное для США обновление

Китайские эксперты обратили внимание на то, что ранее на аналогичный шаг пошли в КНР, где J-20 получил похожую технологию.
ПолитРоссия 20 мая в 11:36
Как работают Яндекс.Новости?
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