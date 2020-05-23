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Здоровье На Кубани число случаев коронавируса достигло 2974 В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился у 91 человека. 951

Общество В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами "С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram. 150

Общество Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить летние веранды Открываются все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, между столами ‒ 1 м. Начинают работать кафе площадью до 200 м с условием использования 50% посадочных мест. 5

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Происшествия В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета. 360

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Музыка «Rain on Me»: Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек Просто ты делаешь свою музыку, болеешь за свое дело, а потом приходит Леди Гага с четким месседжем и приглашает в свой проект.

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Происшествия Москву-реку в районе Павшинской Поймы затянула радужная пленка В пресс-службе МЧС Московской области "Интерфаксу" сообщили, что информация об обнаружении в районе Павшинской Поймы в Красногорске тонкой радужной пленки, протяженностью вдоль береговой линии реки Банька - 500 м, и пятна, размером 30х10 м вдоль береговой линии реки Москва, поступила еще 21 мая.