Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде предложили повысить стоимость родового сертификата

В Совете Федерации предложили повысить стоимость родового сертификата и пособия на погребение.
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В Совете Федерации предлагают увеличить стоимость родового сертификата

Парламентская газета13:10

В Совфеде предложили повысить пособие на погребение

Клопс07:37

В Совете Федерации предложили увеличить стоимость родового сертификата

ИА Красная Весна07:14

Власти решат, повысить ли стоимость родового сертификата

KrasnodarMedia07:10

В Совфеде предложили повысить стоимость родового сертификата

РИА Новости06:29
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Общество

Галицкий отказался участвовать в выборах и поддержал Кондратьева

Бизнесмен Сергей Галицкий не собирается участвовать в выборах губернатора Краснодарского края.
СочиСтрим 07:35
135
Общество

Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая

В поддержку одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на выпускной из-за пандемии коронавируса, Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в формате онлайн.
Коммерсантъ 06:00
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Здоровье

На Кубани число случаев коронавируса достигло 2974

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился у 91 человека.
Деловая газета. Юг 21 мая в 03:51
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Футбол

Все тесты на коронавирус в «Краснодаре» дали отрицательный результат

Все игроки футбольного клуба "Краснодар" сдали отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщили на официальном сайте команды.
Piter.tv 12:43
3
Общество

В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
150
Общество

Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить летние веранды

Открываются все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, между столами ‒ 1 м. Начинают работать кафе площадью до 200 м с условием использования 50% посадочных мест.
Ведомости 05:30
5
Общество

Детей без прививок могут не допустить в школы и детские сады

В Совете Федерации могут разработать законопроект, согласно которому детей без прививок из профилактического календаря не примут в школы и детские сады, сообщает ТАСС.
Бел.Ру 05:24
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Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
3,2K
Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
13
Происшествия

Захватчика отделения банка в Москве задержали

РБК 08:55
1,8K
Общество

В горах Сочи выпало более 10 сантиметров снега

News.ru 08:37
3
Игры

Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней

Игромания.ру 09:10
1
Общество

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России смогут сократить возраст выхода на пенсию, если ситуация на рынке труда станет критической.
Моя Москва.онлайн 06:01
1,8K
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
2,3K
Здоровье

56 носителей коронавируса умерли в Саратовской области

От коронавируса на территории Саратовской области скончались 18 человек. Также умерли еще 37 носителей COVID-19.
Kursk.com 04:09
30
Здоровье

Рассадник нарушений губернаторских указов сняли в Воронеже

К сожалению, самую сильную давку не удалось снять, потому что людей столько, что нельзя пошевелить даже рукой, - прокомментировал ролик читатель.
Блокнот Воронеж 06:04
3
Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль вчера в 07:15
488
Происшествия

Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области

Интерфакс 11:17
4
Общество

В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

REGNUM 02:28
588
Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
360
Армия и оружие

В Дагестане развернут военный полевой госпиталь

В Буйнакске сотрудники Минобороны России развернули полевой госпиталь для пациентов, зараженных новым типом коронавируса.
Вестник Кавказа 07:20
5
Происшествия

На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма

Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
250
Музыка

«Rain on Me»: Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек

Просто ты делаешь свою музыку, болеешь за свое дело, а потом приходит Леди Гага с четким месседжем и приглашает в свой проект.
РБК вчера в 05:47
Политика

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
2,8K
Общество

Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая.
Live24 вчера в 01:50
131
Общество

Рособрнадзор назвал даты ЕГЭ по всем предметам

Стали известны даты ЕГЭ по всем предметам. Сегодня президент Владимир Путин предложил начать выпускные экзамены с 29 июня.
Нижегородская Правда 21 мая в 10:34
195
Здоровье

Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского

Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н 09:57
1
Происшествия

Москву-реку в районе Павшинской Поймы затянула радужная пленка

В пресс-службе МЧС Московской области "Интерфаксу" сообщили, что информация об обнаружении в районе Павшинской Поймы в Красногорске тонкой радужной пленки, протяженностью вдоль береговой линии реки Банька - 500 м, и пятна, размером 30х10 м вдоль береговой линии реки Москва, поступила еще 21 мая.
Интерфакс 13:19
Здоровье

В Минздраве рассказали о мощности второй волны коронавируса

Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса.
Российская газета 01:14
749
Гаджеты

Ранняя сборка iOS 14 попала в Сеть в феврале

По сообщения ресурса Vice, данные о новой версии платформы Apple – iOS 14, утекли в сеть еще в феврале этого года.
The GEEK 09:23
2
Как работают Яндекс.Новости?
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