Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде предложили повысить стоимость родового сертификата

В Совете Федерации предложили повысить стоимость родового сертификата и пособия на погребение.
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В Совфеде предложили повысить стоимость родового сертификата

Клопс07:37

В Совете Федерации предложили увеличить стоимость родового сертификата

ИА Красная Весна07:14

Власти решат, повысить ли стоимость родового сертификата

KrasnodarMedia07:10

В Совфеде предложили повысить стоимость родового сертификата

РИА Новости06:29
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Общество

«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке

Интерфакс 06:13
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Общество

В Свердловской области ограничительные меры продлены до 1 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры в регионе, связанные с пандемией коронавируса, до 1 июня.
RT на русском вчера в 11:06
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Футбол

Сегодня «Бавария» сыграет против «Айнтрахта»

В субботу, 23 мая, в Мюнхене состоится игра 27-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Айнтрахтом».
ГЛАС.RU вчера в 23:48
Происшествия

В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы

Полиция проверяет сообщение о предполагаемом захвате заложников в отделении банка в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 07:10
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Общество

В Петербурге утвердили правила похорон эпохи коронавируса

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 23:01 — REGNUM Смольный подготовил рекомендации для проведения ритуального прощания с умершими в Петербурге с соблюдением требований эпидемической безопасности.
REGNUM вчера в 16:01
121
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

На смягчение условий могут рассчитывать россияне, которым осталось три года до выхода на пенсию.
Краснодарские известия 20 мая в 09:25
2,2K
Общество

Общественники дали отпор критике тульской медсестры в купальнике

Исполнительный директор Ассоциации медсестер РФ Валерий Самойленко дал жесткий отпор критике внешнего вида медсестры из Тулы, фотографию которой бурно обсуждают в социальных сетях, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:30
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева запустила новое шоу

На днях известная актриса Лариса Гузеева приоткрыла тайну новой программы, которая выйдет на Первом канале.
Bimru.ru вчера в 06:41
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Общество

Путин объявил дату начала проведения ЕГЭ в России

ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, сообщил Президент РФ на совещании по вопросам образования.
Минзэлэ (Мензеля) 21 мая в 08:38
2,1K
Политика

Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 11:00
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Общество

В России вакцину от коронавируса испытали на людях

В России эксперты национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи испытали на себе собственную вакцину от коронавируса.
БрянскToday вчера в 04:00
2,8K
Политика

В Крыму назвали отказ Украины от участия во встрече СБ ООН лицемерием

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
РИА Новости 07:09
1,3K
Происшествия

Российские роженицы пожаловались на угрозы врачей из-за коронавируса

В перинатальном центре Мурманской области роженицы пожаловались на угрозы со стороны врачей в связи с карантином, который 19 мая ввели в больнице из-за обнаруженного у двоих сотрудников коронавируса.
Lenta.ru 06:38
1
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина поделилась неблагоприятными прогнозами врачей

Знаменитая российская певица Надежда Бабкина рассказала о неблагоприятных прогнозах врачей, которые ей сообщили, когда она находилась в больнице.
Экономика сегодня 03:22
7
Общество

Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу

Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 05:06
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Технологии

Рыбная диета предотвращает появление болезней сердца

ВладТайм 07:19
11
Здоровье

В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19

В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
249
Общество

В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады

Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
271
Общество

Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку

Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
Российская газета 05:41
33
Здоровье

Оперштаб рассказал о 92 заболевших коронавирусом на Кубани

Из 92 официально подтвержденных случае коронавируса на Кубани, выявленных за минувшие сутки, 27 заболевших зарегистрировано в Краснодаре, 9 — в Сочи, 8 — в Кавказском районе.
РБК Краснодар вчера в 04:25
938
Экономика

В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы

В Совете Федерации предложили правительству компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот.
РИА Новости 06:23
3
Происшествия

Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 07:51
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Культура

Онлайн-концерт Преснякова и новый детектив «Кайфтаун» покажут в Сети

Вечером покажут документальную картину о Леонардо да Винчи и его работе, новую драму «О бесконечности» от Роя Андерссона и криминальный сериал «Кайфтаун», рассказывающий о службе офицера рыболовного надзора.
iReactor 03:04
6
Общество

Российская медсестра в бикини стала мировой звездой

Статью в поддержку тульской медсестры опубликовали в Daily Mail Известный мировой таблоид выпустил большой материал, посвященный тульской медсестре, "Nurse Nadia".
Lenta.ru вчера в 03:54
5
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
3,2K
Общество

Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте.
РБК 04:48
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Шоу-бизнес

Светлана Светличная ответила на слухи о романе с Прохором Шаляпиным

80-летняя оветская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, звезда фильмов "Бриллиантовая рука", "Стряпуха", "Семнадцать мгновений весны" прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что десять лет назад у нее был роман с 36-летним российским певцом Прохором Шаляпиным.
Московский Комсомолец вчера в 12:04
2
Политика

Судимые за преступления средней тяжести не смогут стать депутатами

Речь идет о порядка 50 уголовных статей.
Слово и Дело 07:10
2
Наука

Экспертами обнаружен «ген похудения»

Портал Поиск вчера в 07:53
27
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
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