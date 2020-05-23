Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде предложили повысить стоимость родового сертификата

В Совете Федерации предложили повысить стоимость родового сертификата и пособия на погребение.
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В Совфеде предложили повысить пособие на погребение

Клопс07:37

В Совете Федерации предложили увеличить стоимость родового сертификата

ИА Красная Весна07:14

Власти решат, повысить ли стоимость родового сертификата

KrasnodarMedia07:10

В Совфеде предложили повысить стоимость родового сертификата

РИА Новости06:29
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Происшествия

Установлена личность захватчика отделения банка в Москве

Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru 09:30
Общество

Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая

В поддержку одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на выпускной из-за пандемии коронавируса, Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию «Последний звонок – 2020» в формате онлайн.
Коммерсантъ 06:00
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Общество

Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми

Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми.
РБК 06:42
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Происшествия

В Прикамье за сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2

REGNUM 05:02
Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
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Космос

SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости вчера в 19:58
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Политика

В России назвали дату снятия ограничений в регионах

По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
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Общество

Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии

Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
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Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров

В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой

Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ вчера в 07:03
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Наука

Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев

iReactor вчера в 10:08
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Футбол

Боярский обратился к заразившемуся коронавирусом Погребняку

Народный артист РСФСР Михаил Боярский обратился к нападающему екатеринбургского "Урала" Павлу Погребняку, который заразился коронавирусом.
Газета.Ru 09:33
Происшествия

У офиса Медведчука в Киеве произошёл взрыв

REGNUM 07:52
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
1,5K
Политика

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
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Кино

Капитан Америка может присоединиться к Росомахе в сериале «Оружие Икс»

По словам инсайдеров, Marvel разрабатывает сериал «Оружие Икс», который в какой-то момент покажет сцену времен Второй мировой войны — там новый Росомаха будет сражаться бок о бок с Капитаном Америкой (Крис Эванс).
Popcornnews.ru 21 мая в 11:00
Общество

В СФ предложили не пускать детей без прививок в школы и детсады

Законопроект, запрещающий детям без необходимых прививок посещать школы и детские сады готовят в Совете Федерации, сообщает 23 мая ТАСС со ссылкой на имеющийся у агентства перечень запланированных мероприятий верхней палаты парламента.
ИА Красная Весна 02:04
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Футбол

Слуцк — Рух 0:0 (1-й тайм)

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч «Слуцк» — «Рух» в 10-м туре Высшей лиги чемпионата Белоруссии сезона-2020.
Чемпионат 01:15
Общество

Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая.
Live24 вчера в 01:50
107
Шоу-бизнес

Адвокат Жорин прокомментировал слова экс-супруга Лолиты

RuNews24.ru вчера в 14:33
9
Армия и оружие

Лукашенко рассказал о подготовке Белоруссии к войне

Президент Белоруссии указал на то, что хотя в стране создаются производства по выпуску ракет, ПВО, бронетехника и стрелковое оружие, продемонстрированные во время парада, тоже не сбрасываются со счетов.
Территория новостей вчера в 04:53
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Экономика

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
1,6K
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не может жить после смерти сына

Gazeta.SPb вчера в 18:24
24
Политика

Матвиенко допустила объединение ряда регионов

В России есть несколько регионов, которые могли бы получить новые возможности в случае объединения, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании.
URA.Ru вчера в 14:33
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Кино

Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor вчера в 07:44
3
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
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Кино

Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»

Лучшей экранизацией была признана картина «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика. Ленту показали на больших экранах 40 лет назад.
Live24 07:52
24
Фигурное катание

Загитова присоединится к сборной РФ позднее других фигуристов

News.ru 06:55
Происшествия

Аппараты ИВЛ «Авента-М» протестированы в аварийных условиях

АО "КРЭТ" (входит в госкорпорацию "Ростех") после пожаров в больницах Москвы и Петербурга провел дополнительные испытания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) марки "Авента-М", в том числе проверена их работа в аварийных режимах.
ТАСС 07:40
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