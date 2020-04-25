Общество
Газета.RuВ Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить россиянам старше 65 лет гулять по очереди рядом с домом и во дворе, пишет РИА "Новости".
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с чего всё началось
Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.РИА Новости09:41
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Байкал24 20:38
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В Улан-Удэ разрастается очаг коронавирусной инфекции в Городской больнице №4.
Тивиком 21:30
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Как пишет украинское издание "Обозреватель", экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили из-за судимости не может занять должность заместителя премьер-министра Украины.
Ёлдаш 18:19
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
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Ученые раскрыли детали кровавых жертвоприношений майя и ацтеков
Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
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Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку
24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. Теперь она составляет 5,5%, сообщается на сайте регулятора.
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Происшествия
В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе
Российская газета 14:07
Общество
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля
Авария на Чернобыльской АЭС, которая случилась 26 апреля 1986 года, стала поводом для появления российской памятной даты - Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.
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Видеоблогер на YouTube-канале SuperSaf сравнил смартфоны iPhone SE 2020 и iPhone 11.
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Общество
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Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Общество
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков.
РИА Новости 06:07
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Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом
Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом.
Известия 18:56
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Рой Кин: «Я не сошелся с Руни и Фердинандом. Не понимал их подколов»
Руни перешел в «МЮ» в 2004 году, Фердинанд – в 2002-м.
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В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18
Общество
Борис Джонсон вернется на работу 27 апреля
Британский премьер-министр Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей 27 апреля.
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75 лет назад состоялась встреча союзников на Эльбе
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Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
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Армия и оружие
США сомневаются, что иранский спутник может передавать разведданные
Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил в космос первый иранский военный спутник, который успешно был выведен на космическую орбиту, 22 апреля.
Коммерсантъ 20:59
Армия и оружие
Каратели 19 раз обстреливали ДНР
За прошедшие сутки украинские оккупационные войска девятнадцать раз нарушили режим прекращения огня.
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В Башкирии ввели заявление для поездки в сад или на дачу
В Башкирии изменились правила поездки в сады во время режима самоизоляции.
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Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до 186 человек
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