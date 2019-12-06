Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Совфеде предложили создать общую систему оплаты труда учителей

В Совете Федерации задумались о необходимости привести к единому знаменателю заработную плату российских учителей, для чего потребуется создать единую для всей страны систему вознаграждения их труда. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Не окладом единым: в России захотели выравнять зарплаты учителей

Зарплаты российских учителей следует привести к единому знаменателю, для чего необходимо создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
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В Госдуме оценили идею создать общую систему оплаты труда учителей

РИА Новости04:25

В Госдуме поддержали идею создать общую систему оплаты труда учителей

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РЕН ТВ00:24

В Совфеде предложили выравнять зарплаты учителей по всей России

Life.ruвчера в 19:37

Учителям собираются сделать одинаковые зарплаты по всей стране

URA.Ruвчера в 18:50

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Известиявчера в 17:12
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Сегодня в Перми вспоминают жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь».
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Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

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