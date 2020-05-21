Общество

РЕН ТВРЕН ТВВ Совфеде предложили уголовно наказывать за «серые» зарплаты

Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов выступил с предложением о введении уголовной ответственности за "серую" зарплату вне зависимости от размера ее величины. Он направил инициативу в общенациональный план действий по восстановлению экономики.
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с чего всё началось

В России предложили массово сажать за серые зарплаты

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
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Украинский борец Грицай объяснил свои угрозы в адрес Усика

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Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
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Политика

В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса

В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
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Отели и пансионаты на Кубани могут открыться к концу июня

«Если позволит эпидемиологическая обстановка, то в конце уже июня мы посмотрим на то, чтобы все-таки в рамках регламента Роспотребнадзора открыть пансионаты и отели», — сказал в ходе встречи Вениамин Кондратьев.
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Общество

Путин обозначил сроки проведения ЕГЭ

Президент РФ Владимир Путин оценил как провокацию слухи о том, что дистанционное образование вытеснит очную учебу.
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Общество

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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
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Космос

Обнаружена древнейшая спиральная галактика

Имея красное смещение 4,26, DLA0817g образовалась примерно полтора миллиарда лет спустя после Большого взрыва — более чем на миллиард лет раньше, чем A1689B11, которая считалась древнейшей из известных спиральных галактик.
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РИА Новости 05:44
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Общество

Николу Вешнего по народному календарю отмечают 22 мая

На Руси с Николы устанавливалась теплая погода, домашним животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше молока.
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Гаджеты

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Шумиха вокруг обнаруженной в новом флагманском смартфоне OnePlus 8 Pro функции «рентгеновского» зрения продолжается.
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Известия 18:36
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Экономика

России предрекли череду карантинов до 2021 года

Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 году будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов.
Lenta.ru 19:48
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Общество

Глава Алушты извинилась за слова про собак

Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
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Общество

Минобороны России потратит 100 млрд рублей на вертолетоносцы

Общая стоимость контракта составляет около 100 млрд рублей, заявил источник.
Газета.Ru 20:44
Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
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Экономика

Новый налоговый режим начнет действовать в Иркутской области с 1 июля

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начнет действовать на территории Иркутской области с 1 июля, сообщает 21 мая 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:59
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Авто

Интерьер обновленного Honda WR-V показали на снимках до начала поставок в салоны

Honda предложит новый WR-V с модернизированными BS6-версиями 1,2-литрового бензинового двигателя i-VTEC SOHC старой модели и 1,5-литровым дизельным двигателем i-DTEC DOHC.
Car.ru 04:36
Общество

В Башкирии в указ о режиме повышенной готовности внесли изменения

Напомним, Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве сообщил о предстоящих изменениях в указе о режиме повышенной готовности.
Горобзор.ру 12:05
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Экономика

Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
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Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
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Экономика

АСВ попросило суд обанкротить Коркунова

Лишенный лицензии «Анкор Банк Сбережений», конкурсным управляющим которого является Агентство по страхованию вкладов (АСВ), подал в суд на своего бывшего совладельца и председателя совета директоров Андрея Коркунова.
РБК вчера в 11:45
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Происшествия

МВД Якутии проверило видео, на котором женщина и дети прыгают по льдинам

Ранее в средствах массовой информации распространилась видеозапись, на которой запечатлена молодая женщина и двое детей, которые в условиях густого ледохода перепрыгивают по льдинам, подвергаясь опасности падения в воду.
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Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 20:24
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Общество

Сотрудницу больницы в Кирове уволили за жалобы на маленькую зарплату

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Ридус 16:29
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Происшествия

В обрушившемся от взрыва газа доме посёлка Приамурский найден погибший

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В посёлке Приамурский Еврейской автономной области в результате взрыва газового баллона разрушен частный дом, спасатели ищут под завалами человека.
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Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
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Общество

В Сургутском районе закрывают въезд в поселения из-за коронавируса

Губернатор Югры Наталья Комарова выпустила постановление, согласно которому в Сургутском районе с 23 мая закроют выезд и выезд граждан.
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Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru 10:38
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