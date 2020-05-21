Общество
РБКВ Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты. Такое предложение для включения в общенациональный план действий по восстановлению экономики направил глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить3,6K
с чего всё началось
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.РИА Новости03:43
Подробнее о событии
Показать все источники
В России предложили установить уголовную ответственность за выплату «серой» зарплаты
Комсомольская правда03:20
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Общество
Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 13:13
Футбол
В РФС назвали возможные даты старта нового сезона РПЛ
На брифинге Российского футбольного союза (РФС) были названы даты начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) при условии, что нынешний будет возобновлён.
RT на русском 12:57
Общество
В Башкирии внесли изменения в указ о режиме повышенной готовности
Радий Хабиров внёс очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
ГТРК Башкортостан 11:57
Общество
Пассажиров в самолетах обяжут летать в масках и перчатках
Если полет займет больше трех часов, защитные средства нужно будет заменить. Таковы методические указания Росавиации.
Телеканал 360° 12:48
Общество
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах
Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о гражданах России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:46
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Наука
Скелет лесного слона возрастом 300 тысяч лет обнаружили в Германии
Немецкие археологи обнаружили останки древнего лесного слона возрастом около 300 тысяч лет.
iReactor вчера в 08:03
Космос
У Млечного Пути насчитали 150 необнаруженных галактик-спутников
Наиболее заметные спутники Млечного Пути, Большое Магелланово Облако и Малое, были известны еще в доисторическое время.
N+1 07:14
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
Общество
Курские школьники получат аттестаты до 15 июня
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что выдача документов об образовании выпускникам девятых и одиннадцатых классов должна быть завершена к середине июня.
ТАКТ-Новости 10:22
Политика
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
Подготовка к голосованию займет 20-30 дней Часть мероприятий по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию уже завершена, поэтому, как только позволит ситуация с коронавирусом и президент назначит дату его проведения, Центризбиркому РФ понадобится 20-30 дней на завершение его организации.
Интерфакс 13:40
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
Авто
Новый Chevrolet Groove скопировал кроссовер Baojun 510
В модельном ряду Chevrolet появился новый кроссовер Chevrolet Groove, который является полным аналогом китайского бестселлера Baojun 510.
Новые автомобили вчера в 12:42
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, пришедшей на работу в прозрачном защитном костюме.
RT на русском 19 мая в 19:34
Политика
Украина отвергла обвинения в обстрелах территории ЛНР
Киев отвергает обвинения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в том, что ее территорию обстреляли.
Известия вчера в 11:47
Экономика
«Роснефть» подала иск против РБК на 43 миллиарда рублей
«Роснефть» подала в суд иск с требованием взыскать с принадлежащего Григорию Березкину РБК 43 миллиарда рублей.
Lenta.ru 11:56
Наука
У коронавируса нашли три подтипа, которые повысили его заразность
Молекулярные биологи выяснили, что коронавирус разделился на три отдельных линии, у каждой из которых – свой набор мутаций в ключевых генах.
Ореанда-Новости вчера в 07:19
Общество
Дистанцирование пассажиров в российских самолетах признали бесполезным
Российский иммунолог Владимир Болибок признал бесполезным социальное дистанцирование на борту самолетов, рекомендованное Роспотребнадзором.
Lenta.ru 13:33
Авто
В России продают редкий Lamborghini за 99 млн рублей
Родстер Lamborghini Reventon имеет очень маленький тираж — всего 15 экземпляров. Выставленный на продажу автомобиль был выпущен в 2010 году.
Тарантас Ньюс 05:35
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Общество
Лысенко: С 27 мая жители других регионов смогут передвигаться по Москве только по пропускам, оформленным на mos.ru
С 27 мая жители других регионов смогут передвигаться по Москве только по пропускам, оформленным на портале mos.ru.
Эхо Москвы 13:39
Общество
На разгон митингов в России за пять лет ушло 7,3 млрд рублей
За последние пять лет российские ведомства потратили больше 7 миллиардов рублей на закупку спецсредств для разгона протестующих.
Компания 07:09
Культура
Руби Роуз отказалась от съемок в новом сезоне «Бэтвумен»
Австралийская актриса и певица Руби Роуз отказалась от участия в сериале «Бэтвумен» через пару дней после финала стартового сезона.
РБК 09:14
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 08:55
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Фигурное катание
Алина Загитова получила водительское удостоверение
Алина Загитова теперь может именоваться автолюбительницей, имея на это абсолютно все основания.
Inc-news.ru вчера в 16:34