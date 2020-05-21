В Совете Федерации хотят дать легальное определение понятию самоизоляции, предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере. Соответствующая инициатива содержится в предложениях комитета верхней палаты по конституционному законодательству.

с чего всё началось

Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция». Автор идеи сенатор Ирина Руковишникова полагает, что пришло время определить «правила игры», сообщают РИА Новости.

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