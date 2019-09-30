Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
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В Совфеде предложили Орешкину в 100 раз увеличить штрафы за ведение теневого бизнеса

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину обобщенную информацию с законодательными инициативами российских регионов в области развития малого и среднего предпринимательства.
ТАСС00:10

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В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес

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В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штраф за ведение теневого бизнеса

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Deita.ru05:45

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ТАСС00:10
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