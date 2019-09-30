Экономика
Газета.RuВ Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину обобщенную информацию с законодательными инициативами российских регионов в области развития малого и среднего предпринимательства.ТАСС00:10
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