Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

В Совфеде предложили Орешкину в 100 раз увеличить штрафы за ведение теневого бизнеса

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину обобщенную информацию с законодательными инициативами российских регионов в области развития малого и среднего предпринимательства.
ТАСС00:10

Подробнее о событии

В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес

Газета.Ru08:22

В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штраф за ведение теневого бизнеса

АБН07:47

В Совфеде предложили Орешкину в 100 раз увеличить штрафы за ведение теневого бизнеса

ТАСС00:10

Теневой бизнес захотели карать гигантскими штрафами

Lenta.ru05:44

В Госдуме поддержали предложение увеличить в 100 раз размер штрафа за ведение теневого бизнеса

Агентство Москва05:11

Властям предложили повысить штрафы за теневой бизнес в сотню раз

Pravda.Ru04:56

Штраф для россиян увеличат в 100 раз

Deita.ru05:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 11:50, Вашингтон
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

REGNUM 05:28
Гаджеты

В России закончились зеленые и фиолетовые iPhone 11

Российские покупатели скупили все имеющиеся на складе в РФ Apple iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, а также версии смартфона Pro и Pro Max.
Известия 09:12
Политика

Депутаты из Литвы объявили бойкот осенней сессии ПАСЕ из-за России

Двое представителей делегации Литвы в ПАСЕ - член консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Эммануэлис Зингерис и либерал Симонас Гентвилас решили не посещать осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак солидарности с Украиной.
Rambler News Service 08:11
Происшествия

В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте

В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Происшествия

В Петербурге прекратили дело священника, отказавшегося лечить дочь

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 сентября, уголовное дело против священника Юрия Сычева прекращено в связи с истечением сроков давности.
Neva.Today 06:41
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Происшествия

Юрист объяснил, почему суд назначил Устинову условный срок

РИА Новости 11:22
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

На сей раз издание "Комсомольская правда" опубликовало первое видео издевательств "заботливого" отца над дочерьми.
Вести.Ru 08:25
Волейбол

Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира

Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.
Inc-news.ru вчера в 14:19
Здоровье

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Политика

Песков прокомментировал назначение Трапезникова на пост главы Элисты

«Скорее всего, имеются в виду другие государственные задачи», — ответил он на вопросы журналистов, упомянувших, что глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова, который был врио главы ДНР, тем, что он выполнял государственные задачи в Донбассе.
Известия 09:24
Армия и оружие

Подсчитано число погибших после начала российской операции в Сирии

Военная операция России в Сирии против террористических группировок «Аль-Каида», «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (все три запрещены в РФ) началась 30 сентября 2015 года.
Lenta.ru 11:18
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Общество

Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ

Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Шоу-бизнес

Виктория Боня в узком платье привлекла внимание мужчин в Монако

Виктория Боня решила устроить модный показ около кафе в Монако. Телеведущая в узком платье привлекла внимание мужчин.
OAnews вчера в 23:00
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Политика

США ввели санкции против россиян, связанных с Пригожиным

США ввели санкции в отношении двух граждан России и трех компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований, говорится в сообщении Минфина США.
BFM.ru 10:24
Общество

На Урале тренера уволили за старые эротические фото

Национальная служба новостей вчера в 06:22
Здоровье

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Сеченовском районе

Напомним, всего в регионе в этом году открываются пять новых фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
КП - Нижний Новгород 10:07
Шоу-бизнес

Молодая жена Гордона рассказала про нападки из-за национальности

Газета.Ru вчера в 17:20
Политика

Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Политика

Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле считают публикацию разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским внутренним делом США.
РБК 09:24
Спорт

Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Здоровье

Врачи назвали признаки микроинсульта

Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.
Gazeta.SPb 27 сентября в 23:26
Футбол

Жоау Мариу сообщил, что на него выходил «Атлетико»

Португальский полузащитник Жоау Мариу, выступающий на правах аренды за «Локомотив», рассказал, что мог продолжить карьеру в «Атлетико».
Матч ТВ 09:57
Общество

ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Культура

Собчак опровергла информацию о финансовых трениях с Первым каналом

Актриса, телеведущая, журналистка Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что ее ранее пикантно анонсированная программа не выйдет, возможно, на Первом канале.
Российская газета 10:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное