Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество

В Совете Федерации предложили освободить торговые и бизнес-центры от налога на имущество за этот год. Для этого, считают сенаторы, нужно разработать и внести изменения в Налоговый кодекс.
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Торговые и бизнес-центры предложили освободить от налога на имущество в 2020 году

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Сенаторы предложили возместить ТЦ потерю арендной платы

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Торговые центры могут освободить от налога на имущество

Pravda.Ruвчера в 06:43

Совфед предложил уменьшить транспортный налог для туристических агентств

ИА Красная Веснавчера в 08:40

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Торговые центры могут освободить от налога на имущество из-за COVID-19

Газета.Ruвчера в 06:25

Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств

РИА Новостивчера в 08:18
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