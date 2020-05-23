Экономика
РИА НовостиВ Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество
В Совете Федерации предложили освободить торговые и бизнес-центры от налога на имущество за этот год. Для этого, считают сенаторы, нужно разработать и внести изменения в Налоговый кодекс.
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Торговые и бизнес-центры предложили освободить от налога на имущество в 2020 году
Парламентская газета06:34
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Армия и оружие
Швыткин пообещал зеркальный ответ на учения НАТО у российских границ
Зеркальный ответ России В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что учения НАТО в Латвии носят наступательно-агрессивный характер.
ФАН вчера в 06:32
Общество
Депутата Рады обнаружили мертвым в своем офисе
В офисе депутата Рады Валерия Давиденко в субботу, 23 мая, было найдено его тело с огнестрельным ранением.
Газета.Ru 12:59
Общество
Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии
Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
REGNUM 04:34
Происшествия
У офиса Медведчука в Киеве произошёл взрыв
Киев, 23 мая 2020, 14:52 — REGNUM Возле офиса председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука в Киеве произошёл взрыв.
REGNUM 07:52
Футбол
Чемпионат Испании возобновится 8 июня
Сезон в испанской Ла Лиге, который был прерван из-за коронавируса, возобновится 8 июня.
LiveSport.ru 08:55
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец 09:00
Технологии
Новая нейросеть NVIDIA воссоздала игру Pac-Man за 4 дня
В случае с GameGAN компания NVIDIA обучила генеративную нейросеть с помощью 50 тыс. игровых сессий в Pac-Man.
3DNews вчера в 13:25
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Общество
Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор
Live24 вчера в 02:59
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
Происшествия
На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
Происшествия
В Петербурге проверят данные о смерти женщины, которую не забрала скорая
Власти Калининского района Петербурга совместно со следственными органами проводят проверку в поликлинике, чья служба скорой помощи около месяца назад якобы из-за отсутствия мест в больницах на фоне COVID-19 несколько раз отказывалась выезжать к женщине, которая скончалась в своей квартире, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы районной администрации.
РИА Новости 08:27
Происшествия
Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских
В Боровичах в Новгородской области люди организовали пикет в поддержку полицейских, задержавших педофила.
РЕН ТВ 21 мая в 09:19
Общество
Детей без прививок могут не допустить в школы и детские сады
В Совете Федерации могут разработать законопроект, согласно которому детей без прививок из профилактического календаря не примут в школы и детские сады, сообщает ТАСС.
Бел.Ру 05:24
Политика
Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу
США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия 02:50
Общество
Аномальный холод пришел в Москву
Период холодной майской погоды в Москве и Подмосковье затянулся, на протяжение нескольких суток погода в столице аномально холодная.
Вечерняя Москва 10:49
Происшествия
Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Интерфакс 11:17
Здоровье
В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом
В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
Здоровье
Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского
Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н 09:57
Авто
Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей
Южнокорейский автогигант Kia намеревается воспользоваться тем, что охваченное пандемией население страны все меньше желает пользоваться общественным транспортом.
Pnzdrive 01:55
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Здоровье
Мясников назвал «реальное число» зараженных коронавирусом в России
Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:46
Кино
Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»
Вторая строчка рейтинга была взята из картин «Побег из Шоушенка» (1994). Третьим была экранизация «Кэрри» (1976).
Evo-rus.com 11:21
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Происшествия
Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области
Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.
ТАСС 12:33
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Здоровье
Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом
Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12
Политика
Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.
RT на русском 12:21