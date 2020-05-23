Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество

В Совете Федерации предложили освободить торговые и бизнес-центры от налога на имущество за этот год. Для этого, считают сенаторы, нужно разработать и внести изменения в Налоговый кодекс.
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Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств

РИА Новости08:18

Сенаторы предложили возместить ТЦ потерю арендной платы

News.ru06:57

Торговые центры могут освободить от налога на имущество

Pravda.Ru06:43

Совфед предложил уменьшить транспортный налог для туристических агентств

ИА Красная Весна08:40

Торговые и бизнес-центры предложили освободить от налога на имущество в 2020 году

Парламентская газета06:34

Торговые центры могут освободить от налога на имущество из-за COVID-19

Газета.Ru06:25

Совфед предложил освободить ТЦ от налога на имущество из-за COVID-19

РБК07:32
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Армия и оружие

Швыткин пообещал зеркальный ответ на учения НАТО у российских границ

Зеркальный ответ России В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что учения НАТО в Латвии носят наступательно-агрессивный характер.
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Общество

Депутата Рады обнаружили мертвым в своем офисе

В офисе депутата Рады Валерия Давиденко в субботу, 23 мая, было найдено его тело с огнестрельным ранением.
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Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии

Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
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Происшествия

У офиса Медведчука в Киеве произошёл взрыв

Киев, 23 мая 2020, 14:52 — REGNUM Возле офиса председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука в Киеве произошёл взрыв.
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Чемпионат Испании возобновится 8 июня

Сезон в испанской Ла Лиге, который был прерван из-за коронавируса, возобновится 8 июня.
LiveSport.ru 08:55
Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец 09:00
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Новая нейросеть NVIDIA воссоздала игру Pac-Man за 4 дня

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Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
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Общество

Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор

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В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
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Происшествия

На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма

Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
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Происшествия

В Петербурге проверят данные о смерти женщины, которую не забрала скорая

Власти Калининского района Петербурга совместно со следственными органами проводят проверку в поликлинике, чья служба скорой помощи около месяца назад якобы из-за отсутствия мест в больницах на фоне COVID-19 несколько раз отказывалась выезжать к женщине, которая скончалась в своей квартире, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы районной администрации.
РИА Новости 08:27
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Происшествия

Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских

В Боровичах в Новгородской области люди организовали пикет в поддержку полицейских, задержавших педофила.
РЕН ТВ 21 мая в 09:19
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Общество

Детей без прививок могут не допустить в школы и детские сады

В Совете Федерации могут разработать законопроект, согласно которому детей без прививок из профилактического календаря не примут в школы и детские сады, сообщает ТАСС.
Бел.Ру 05:24
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Политика

Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу

США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
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Общество

Аномальный холод пришел в Москву

Период холодной майской погоды в Москве и Подмосковье затянулся, на протяжение нескольких суток погода в столице аномально холодная.
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Происшествия

Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области

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В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом

В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru 09:37
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Здоровье

Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского

Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
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Авто

Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей

Южнокорейский автогигант Kia намеревается воспользоваться тем, что охваченное пандемией население страны все меньше желает пользоваться общественным транспортом.
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В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

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Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
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Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
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Здоровье

Мясников назвал «реальное число» зараженных коронавирусом в России

Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»

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Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
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Происшествия

Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области

Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.
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Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
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Здоровье

Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом

Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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Политика

Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.
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