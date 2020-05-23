В Совете Федерации предложили правительству компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот.

с чего всё началось

В Совете Федерации предложили освободить торговые и бизнес-центры от налога на имущество за этот год. Для этого, считают сенаторы, нужно разработать и внести изменения в Налоговый кодекс.

В Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество

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