Экономика
РИА НовостиВ Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество
В Совете Федерации предложили освободить торговые и бизнес-центры от налога на имущество за этот год. Для этого, считают сенаторы, нужно разработать и внести изменения в Налоговый кодекс.
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с чего всё началось
В Совете Федерации предложили правительству компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот.РИА Новости06:23
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Торговые и бизнес-центры предложили освободить от налога на имущество в 2020 году
Парламентская газета06:34
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Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
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Армия и оружие
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Число жертв при крушении пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» под Карачи в Пакистане выросло до 97.
Lenta.ru вчера в 20:56
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать скорая помощь
Жительница Северной столицы скончалась, не дождавшись скорой помощи. У девушки начались проблемы с почками, а затем появилась одышка.
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Авто
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Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
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Lenta.ru 09:44
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Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, поводом стало заявление женщины, которая потребовала привлечь к ответственности людей, распространивших в социальных сетях ее интимные фото.
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Будущий соперник Хабиба Нурмагомедова Джастин Гэтжи поставил под сомнение идеальный рекорд чемпиона - по его мнению, россиянин проиграл бой Глейсону Тибау в 2012 году.
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Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
Общество
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Авто
Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus
Румынское подразделение Dacia – дочернее предприятие французского автопроизводитля Renault - готовит к презентации новый бюджетный кроссоверообразный универсал, который в модельной линейке бренда заменит универсал Logan MCV и компактвэн Lodgy.
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Путин запретил избираться с судимостью за преступления средней тяжести
Лица, осужденные за некоторые виды преступлений средней степени тяжести, временно не смогут баллотироваться на выборах.
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Правительство выделило 11,5 млрд рублей на страховые выплаты медикам
Правительство выделило 11,5 млрд на страховые выплаты, полагающиеся медицинским работникам при заражении коронавирусом нового типа.
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Правительство Испании разрешило возобновить Ла Лигу после 8 июня
Испанские СМИ сообщают, что премьер-министр Испании Педро Санчес одобрил возвращение большого футбола с 8 июня.
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Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
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Политика
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
Подготовка к голосованию займет 20-30 дней Часть мероприятий по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию уже завершена, поэтому, как только позволит ситуация с коронавирусом и президент назначит дату его проведения, Центризбиркому РФ понадобится 20-30 дней на завершение его организации.
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В московском зоопарке скончался миссисипский аллигатор Сатурн.
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Ракета-носитель «Союз-2.1Б» с военным спутником стартовала с Плесецка
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Известия вчера в 03:44
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
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Sohu считает, что Су-57 получит опасное для США обновление
Китайские эксперты обратили внимание на то, что ранее на аналогичный шаг пошли в КНР, где J-20 получил похожую технологию.
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Глава НАТО назвал условия возвращения США к Договору по открытому небу
США рассмотрят возможность возвращения к выполнению Договора по открытому небу в случае снятия РФ ограничений на разведывательные полеты над Калининградской областью и вблизи границы с Грузией.
ПолитРоссия 02:50
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России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
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Зеленский ответил желающим передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ
Киев, 23 мая 2020, 09:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию с требованием передать Киево-Печерскую лавру раскольничьей религиозной организации Православная церковь Украины (ПЦУ).
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Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
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В Ивановской области ожидается рост выявленных случаев коронавируса
Ожидается рост числа выявленных случаев, поскольку очень много тестов на проверке в лабораториях.
Частник.Ru вчера в 05:20