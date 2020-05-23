Экономика
РИА НовостиВ Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество
В Совете Федерации предложили освободить торговые и бизнес-центры от налога на имущество за этот год. Для этого, считают сенаторы, нужно разработать и внести изменения в Налоговый кодекс.
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Торговые и бизнес-центры предложили освободить от налога на имущество в 2020 году
Парламентская газетавчера в 06:34
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:33, Ашберн
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В Крыму объявили о первом этапе смягчения ограничений
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Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
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Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира Японская теннисистка, десятая ракетка мира Наоми Осака стала наиболее высокооплачиваемой спортсменкой мира по версии издания Forbes.
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Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК России.
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В Самарской области зафиксировано ещё 86 случаев заражения коронавирусом.
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Коммерсантъ 04:57
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США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
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Футбол
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В Подмосковье на следующем этапе снятия ограничений могут открыться рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг, сказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
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Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат
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«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
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Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
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