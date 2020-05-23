Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество

В Совете Федерации предложили освободить торговые и бизнес-центры от налога на имущество за этот год. Для этого, считают сенаторы, нужно разработать и внести изменения в Налоговый кодекс.
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Совфед предложил освободить ТЦ от налога на имущество из-за COVID-19

РБКвчера в 07:32

Сенаторы предложили возместить ТЦ потерю арендной платы

News.ruвчера в 06:57

Торговые и бизнес-центры предложили освободить от налога на имущество в 2020 году

Парламентская газетавчера в 06:34

Торговые центры могут освободить от налога на имущество

Pravda.Ruвчера в 06:43

Торговые центры могут освободить от налога на имущество из-за COVID-19

Газета.Ruвчера в 06:25

В Совфеде рассказали о мерах господдержки крупных торговых центров

ИА Красная Веснавчера в 06:40

В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы

РИА Новостивчера в 06:23
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 08:09, Ашберн
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
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Происшествия

В Калининграде в результате ДТП погибла 33-летняя мотоциклистка

Новый Калининград В субботу в Калининграде произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.
Новый Калининград.Ru 07:19
Общество

В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае

Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек.
RT на русском 04:32
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Общество

Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
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Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

Российская газета 05:42
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Футбол

Игрок «Спартака» Бакаев заразился коронавирусом

Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Общество

В Тульской области за сутки выявлено 97 носителей коронавируса

Тула, 24 мая 2020, 11:36 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, об этом сообщили 24 мая в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:36
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Происшествия

19 архангельских пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

Архангельск, 23 мая 2020, 15:12 — REGNUM 19 пациентов с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях архангельских больниц, и них 15 подключены к аппаратам ИВЛ.
REGNUM вчера в 08:12
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Хоккей

Экс-защитник «Слована» Ник Эберт может вернуться в КХЛ

Американский защитник Ник Эберт сообщил о намерении вернуться в Европу после сезона, проведённого в Американской хоккейной лиге.
Чемпионат 03:20
Армия и оружие

В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка

ДНР подавила огневую точку украинских силовиков, с которой вели обстрел по населенному пункту Старомихайловка на окраине Донецка, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 07:09
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Культура

Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца

Газета.Ru 22 мая в 21:43
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Общество

В Севастополе планируют тестировать туристов на коронавирус

Севастополь планирует внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов, заявил врио главы города Михаил Развожаев.
RT на русском 07:23
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Происшествия

В Петербурге проверят работу неотложки из-за смерти девушки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил провести проверку работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе города, сообщается на официальном сайте Смольного.
Российская газета 03:54
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Политика

Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
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Политика

Белый дом рассматривает возможность создания аналога ВОЗ

По словам собеседников, новое подразделение в Госдепартаменте может возглавить Дебора Биркс, координатор рабочей группы администрации президента по коронавирусу.
Эхо Москвы вчера в 19:08
Политика

МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
REGNUM 01:21
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
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Армия и оружие

В Sohu рассказали о провале похода НАТО в Баренцево море

Издание Sohu рассказало о провале похода НАТО в Баренцево море.
Дни24 07:21
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям

RuNews24.ru вчера в 14:14
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Путешествия

Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции

Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
РИА Новости вчера в 20:46
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Наука

Гигантская плита под Индийским океаном раскалывается надвое

Тектоническая плита, расположенная под Индийским океаном, постепенно раскалывается на две части.
МИР 24 22 мая в 09:17
Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Vprognoze.ru 04:07
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Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 02:21
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Здоровье

За два месяца коронавирусом на Украине заболели более 20 тыс. человек - Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 20148 случаев коронавируса, 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели.
Украина.ру 22 мая в 02:50
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Шоу-бизнес

Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей

Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
RuNews24.ru 05:32
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Экономика

Россияне предпочитают наличные банковским счетам в условиях пандемии

Вкладчики российских банков обналичили с начала марта 1,43 триллиона рублей в условиях пандемии COVID-19, что является рекордным показателем, согласно данным Центробанка РФ.
Политика Сегодня 03:46
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
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Здоровье

Онищенко назвал заявления о чипировании «шизофреническим бредом»

Первый зампред Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко прокомментировал высказывания о чипировании людей через вакцину от коронавируса.
News.ru 07:15
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Здоровье

Названа болезнь, повышающая риск смерти от коронавируса

Международная команда ученых выявила пугающую закономерность - пациенты с хроническими болезнями печени, в частности с циррозом, чаще других умирают от новой коронавирусной инфекции.
Сайт интересных новостей 22 мая в 14:49
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