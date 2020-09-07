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РИА Новости
РИА Новости

В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил установить выплаты базового дохода для безработных. Письмо с инициативой он направил помощнику президента Максиму Орешкину. По словам сенатора, речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу. Рост безработицы По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек.
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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

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ТАССвчера в 01:54

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