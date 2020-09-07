Обвал на американской бирже: акции Tesla рухнули на 16%

Абсолютным лидером падения стал автопроизводитель Tesla, акции которого рухнули на 16,2 процента, хотя с начала года ее акции взлетели в шесть раз с начала года, сделав главу корпорации Илона Маска третьим богатейшим человеком мира по версии Bloomberg.