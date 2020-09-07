В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных
Смотрите также
«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП и назначил ему наказание
Народный артист России Юрий Назаров госпитализирован с коронавирусом
Российским авиакомпаниям разрешили полеты в ОАЭ, Египет и на Мальдивы
Лукашенко признал, что «немного пересидел» на посту президента
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок
Китай и Россия разрабатывают основу для водородной батареи
В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой
Защита Ефремова обжаловала приговор суда
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил установить выплаты базового дохода для безработных. Письмо с инициативой он направил помощнику президента Максиму Орешкину. По словам сенатора, речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы.В источнике
С чего всё началось
В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии
Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу. Рост безработицы По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек.
ТАССвчера в 01:54
Подробнее о событии
Экономист о дополнительных выплатах безработным на фоне COVID-19: государство к этому не готово
Говорит Москвавчера в 08:14