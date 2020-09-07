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РИА Новости
РИА Новости

В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил установить выплаты базового дохода для безработных. Письмо с инициативой он направил помощнику президента Максиму Орешкину. По словам сенатора, речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу. Рост безработицы По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек.
ТАСС7 сентября в 01:54
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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Ведомости7 сентября в 03:16
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Экономист о дополнительных выплатах безработным на фоне COVID-19: государство к этому не готово

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РИА Новости7 сентября в 04:55
Известия

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Известия7 сентября в 04:45
ФедералПресс

«За дармовыми деньгами россияне будут вставать в очередь». Эксперт – об экстравагантной инициативе Совета Федерации

ФедералПрессвчера в 04:00
Российская газета

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Российская газета7 сентября в 03:01
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ТАСС7 сентября в 01:54

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