В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных
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Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил установить выплаты базового дохода для безработных. Письмо с инициативой он направил помощнику президента Максиму Орешкину. По словам сенатора, речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы.В источнике
С чего всё началось
В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии
Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу. Рост безработицы По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек.
ТАСС7 сентября в 01:54
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В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных
Российская газета7 сентября в 03:01
В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии
ТАСС7 сентября в 01:54