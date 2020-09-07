В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход
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Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии
Финансовые резервы РФ, как считает Кутепов, позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
ТАСС01:54
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