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REGNUM
REGNUM

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Финансовые резервы РФ, как считает Кутепов, позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
ТАСС01:54
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Говорит Москва

Экономист о дополнительных выплатах безработным на фоне COVID-19: государство к этому не готово

Говорит Москва08:14
РИА Новости

В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

РИА Новости04:55
Российская газета

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Российская газета03:01
Газета.Ru

В Совфеде предложили дать безработным дополнительное пособие на фоне COVID

Газета.Ru03:53
Ведомости

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Ведомости03:16
Известия

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Известия04:45
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

ТАСС01:54

Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Канцлер германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока-2» в ответ на предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом «Новичок», сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Ведомости07:34
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Цены на вторичном рынке жилья в России начали расти

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BFM.ruвчера в 12:09
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Где в Самарской области нашли 102 больных коронавирусом за сутки

По информации на 12:44 понедельника, 7 сентября, в регионе заразились еще 102 человека, 49 - в Самаре, 8 - в Тольятти, по 7 больных нашли в Кинеле и Похвистнево, а 6 - в Новокуйбышевске, 4 - в Похвистневском районе, 3 - в Красноярском.
Терра05:43
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Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным

5 сентября российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Навального.
RT на русском08:06
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