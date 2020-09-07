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Российская газета
Российская газета

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов намерен обратиться к помощнику президента РФ Максиму Орешкину с предложением о введении в России дополнительного пособия по безработице, сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма сенатора.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Финансовые резервы РФ, как считает Кутепов, позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
ТАСС01:54
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РИА Новости

В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

РИА Новости04:55
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В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Говорит Москва01:54
Газета.Ru

В Совфеде предложили дать безработным дополнительное пособие на фоне COVID

Газета.Ru03:53
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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

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В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Российская газета03:01
Известия

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

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В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

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