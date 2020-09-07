В S.T.A.L.K.E.R. 2 могут появиться перемещения во времени

На просторах Сети оказались опубликованы несколько новых кадров из игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Они спровоцировали слухи о том, что в проекте от GSC Game World могут появиться перемещения во времени.