В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных
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Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов намерен обратиться к помощнику президента РФ Максиму Орешкину с предложением о введении в России дополнительного пособия по безработице, сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма сенатора.В источнике
С чего всё началось
В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии
Финансовые резервы РФ, как считает Кутепов, позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
ТАСС01:54
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