В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных
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Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил установить выплаты базового дохода для безработных. Письмо с инициативой он направил помощнику президента Максиму Орешкину. По словам сенатора, речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы.В источнике
С чего всё началось
В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии
Финансовые резервы РФ, как считает Кутепов, позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
ТАСС01:54
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