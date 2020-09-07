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РИА Новости
РИА Новости

В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил установить выплаты базового дохода для безработных. Письмо с инициативой он направил помощнику президента Максиму Орешкину. По словам сенатора, речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Финансовые резервы РФ, как считает Кутепов, позволяют произвести стартовые затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
ТАСС01:54
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РИА Новости

В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

РИА Новости04:55
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

ТАСС01:54
Газета.Ru

В Совфеде предложили дать безработным дополнительное пособие на фоне COVID

Газета.Ru03:53
Ведомости

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Ведомости03:16
Российская газета

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Российская газета03:01
Говорит Москва

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Говорит Москва01:54
Известия

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Известия04:45

Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
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В Кремле прокомментировали переданную Лукашенко запись о Навальном

Телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, 4 сентября опубликовал запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы о ситуации с Навальным.
Ведомости06:19
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Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Канцлер германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока-2» в ответ на предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом «Новичок», сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Ведомости07:34
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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ФНБ в августе вырос на 298 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 13 трлн 256,7 млрд рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $177,612 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.
Интерфакс04:33
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Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новостивчера в 08:27
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