Общество

RT на русскомRT на русскомВ Совфеде предложили создать программу восстановления доходов граждан

Совет Федерации предлагает правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение, как пишет РИА Новости, содержится в проекте постановления палаты.
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В Совфеде предложили создать программу восстановления доходов граждан

RT на русском14:10

Совет Федерации предлагает правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан

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Газета.Ru14:01

Совфед предложил установить порядок проведения ЕГЭ в 2020 году

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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 14:54, Ашберн
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Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
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В Краснодарском крае медиков вызвали в полицию за публичную жалобу на отсутствие выплат

В Краснодарском крае сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы записали видео об отсутствии выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами, после чего их вызвали в полицию, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на проект «Скорая журналистская помощь».
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