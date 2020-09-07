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Известия
Известия

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

По словам Кутепова, безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие в виде регулярной выплаты фиксированной суммы денег от государства. Выплата предназначается безработным и гарантирует им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу. Рост безработицы По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек.
ТАСС01:54
Подробнее о событии
Российская газета

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Российская газета03:01
Известия

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Известия04:45
Газета.Ru

В Совфеде предложили дать безработным дополнительное пособие на фоне COVID

Газета.Ru03:53
Ведомости

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Ведомости03:16
РИА Новости

В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

РИА Новости04:55
Говорит Москва

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Говорит Москва01:54
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

ТАСС01:54

Зайберт: Берлин ждёт от Москвы ответов по делу Навального

В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что Германия и её партнёры в ближайшее время ожидают от Москвы ряд шагов по расследованию инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, которое он назвал «тяжким преступлением».
REGNUM06:18
1

Пашаев заявил о намерении выложить запись суда над Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в понедельник, 7 сентября, о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.
Известия06:34
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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В Венеции за «Золотого льва» поборется фильм Андрея Кончаловского

В 2020 году американских режиссеров представлено мало, зато в числе номинантов есть российский фильм "Дорогие товарищи!", снятый мэтром отечественного кинематографа Андреем Кончаловским.
Вести.Ru4 сентября в 15:18
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
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