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Известия

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

По словам Кутепова, безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие в виде регулярной выплаты фиксированной суммы денег от государства. Выплата предназначается безработным и гарантирует им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу. Рост безработицы По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек.
ТАССвчера в 01:54
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News.ru

Совфед пиарится на безработице: реально ли платить россиянам по 35 тысяч

News.ruвчера в 13:26
Российская газета

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Российская газетавчера в 03:01
РИА Новости

В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

РИА Новостивчера в 04:55
Известия

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Известиявчера в 04:45
Ведомости

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Ведомостивчера в 03:16
Говорит Москва

Экономист о дополнительных выплатах безработным на фоне COVID-19: государство к этому не готово

Говорит Москвавчера в 08:14
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

ТАССвчера в 01:54

Кучеров признан второй звездой матча «Тампы» с «Айлендерс»

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой первого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Кучеров признан второй звездой матча «Тампы» с «Айлендерс»
Газета.Ru23:35

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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Трамп заявил, что Пентагон ведёт войны ради обогащения предприятий ВПК

Руководство Пентагона стремится к войнам, чтобы способствовать обогащению предприятий, производящих военную технику и боеприпасы, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
RT на русском21:23
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ruвчера в 03:04
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Загитова не согласовала с ФФККР участие в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая станет ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале, не согласовала своё участие в проекте с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Metaratingsвчера в 12:19
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Рошаль назвал некорректным письмо жены Навального в свой адрес

Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль назвал некорректным письмо жены основателя ФБК Алексея Навального Юлии в свой адрес, где она заявила о недоверии и неуважении к нему.
Ведомостивчера в 10:19
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