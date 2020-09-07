В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии
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По словам Кутепова, безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие в виде регулярной выплаты фиксированной суммы денег от государства. Выплата предназначается безработным и гарантирует им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.В источнике
С чего всё началось
В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии
Сенатор отметил, что в период острой фазы COVID-19 пособия по безработице были повышены до уровня прожиточного минимума, но не всем безработным, которые зарегистрированы в службах занятости.
ТАССвчера в 01:54
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