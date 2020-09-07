По словам Кутепова, безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие в виде регулярной выплаты фиксированной суммы денег от государства. Выплата предназначается безработным и гарантирует им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.

С чего всё началось В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии Сенатор отметил, что в период острой фазы COVID-19 пособия по безработице были повышены до уровня прожиточного минимума, но не всем безработным, которые зарегистрированы в службах занятости. ТАСС вчера в 01:54