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REGNUM
REGNUM

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу. Рост безработицы По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек.
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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Ведомостивчера в 03:16
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Экономист о дополнительных выплатах безработным на фоне COVID-19: государство к этому не готово

Говорит Москвавчера в 08:14
РИА Новости

В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

РИА Новостивчера в 04:55
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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Известиявчера в 04:45
News.ru

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News.ruвчера в 13:26
Российская газета

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Российская газетавчера в 03:01
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В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

ТАССвчера в 01:54

Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Как указывают эксперты, урожай подсолнечника может в результате оказаться самым низким с 2017 года, когда было произведено 10,5 млн т. На этом фоне средняя цена на российском рынке на подсолнечник по итогам прошлой недели составила 22575 руб / т (без НДС), а в недалекой перспективе рост может составить 20%.
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RT на русскомвчера в 06:09
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RT на русском21:23
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Привиться от гриппа магаданцы смогут на своих избирательных участках

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Магаданская правда22:36