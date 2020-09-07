Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.В источнике
Андрей Кутеповполитик
Безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения.
С чего всё началось
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу. Рост безработицы По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек.
ТАСС01:54
Подробнее о событии
Известия

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Известия04:45
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

ТАСС01:54
Газета.Ru

В Совфеде предложили дать безработным дополнительное пособие на фоне COVID

Газета.Ru03:53
Ведомости

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Ведомости03:16
Российская газета

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Российская газета03:01
Говорит Москва

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Говорит Москва01:54
РИА Новости

В Совфеде предложили продлить «налоговые каникулы» для бизнеса

РИА Новости05:10

Имадаев потерпел третье поражение в UFC кряду

Российский боец чеченского происхождения Зелим Имадаев (8-3) уступил удушающим приёмом в третьем раунде бразильцу Мишелу Перейре (24-11) в поединке в полусреднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.
News.ruвчера в 22:06
3

«Ъ»: депутат Госдумы пожаловался на Apple в ФАС

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции "Единая Россия" Антон Горелкин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) провести проверку компании Apple.
Газета.Ru04:33
8

«Уктусский стрелок» рассказал, как убивал девушек

Екатеринбург, 7 сентября 2020, 12:07 — REGNUM В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве двух девушек Алексей А. рассказал следователям, каким образом в августе 2018 года на горе Уктус были убиты две девушки, а также о подготовке к преступлению.
REGNUM05:07
24

Тикнизян: «Слова Вернблума впились мне в душу. Они вселяли и внушали неуверенность»

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян в интервью Sport24 рассказал о том, кто является для него примером в команде, а также вспомнил, как экс-полузащитник армейцев Понтус Вернблум бросил в его сторону обидную фразу, посоветовав бросить футбол.
Sport24.ru04:19

Венгрия — Россия 2:3

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч второго тура Лиги наций УЕФА против Венгрии.
Интерфакс-Спортвчера в 11:09