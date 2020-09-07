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REGNUM
REGNUM

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу. Рост безработицы По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек.
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Совфед пиарится на безработице: реально ли платить россиянам по 35 тысяч

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В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

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В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

РИА Новостивчера в 04:55
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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Известиявчера в 04:45
Ведомости

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Ведомостивчера в 03:16
Российская газета

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Российская газетавчера в 03:01
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Экономист о дополнительных выплатах безработным на фоне COVID-19: государство к этому не готово

Говорит Москвавчера в 08:14

В Крыму рассказали о готовности принять мониторинговую миссию ООН

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой крымчан лежит на России и Украине.
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Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

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РИА Новостивчера в 01:00
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