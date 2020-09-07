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Известия

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

По словам Кутепова, безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие в виде регулярной выплаты фиксированной суммы денег от государства. Выплата предназначается безработным и гарантирует им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу. Рост безработицы По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек.
ТАСС7 сентября в 01:54
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ФедералПресс

«За дармовыми деньгами россияне будут вставать в очередь». Эксперт – об экстравагантной инициативе Совета Федерации

ФедералПрессвчера в 04:00
Российская газета

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Российская газета7 сентября в 03:01
РИА Новости

В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных

РИА Новости7 сентября в 04:55
Известия

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Известия7 сентября в 04:45
Ведомости

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Ведомости7 сентября в 03:16
Говорит Москва

Экономист о дополнительных выплатах безработным на фоне COVID-19: государство к этому не готово

Говорит Москва7 сентября в 08:14
ТАСС

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии

ТАСС7 сентября в 01:54

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Газета.Ruвчера в 13:48
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Известия19:30
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