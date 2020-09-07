В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии
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По словам Кутепова, безусловный базовый доход представляет собой социальное пособие в виде регулярной выплаты фиксированной суммы денег от государства. Выплата предназначается безработным и гарантирует им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.В источнике
С чего всё началось
В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии
Дополнительные доходы консолидированного бюджета РФ, уверен сенатор, полностью компенсируют первоначальные расходы на программу. Рост безработицы По словам Кутепова, численность официально зарегистрированных безработных на 31 августа 2020 года составила почти 3,63 млн человек.
ТАСС7 сентября в 01:54
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В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных
Российская газета7 сентября в 03:01
Экономист о дополнительных выплатах безработным на фоне COVID-19: государство к этому не готово
Говорит Москва7 сентября в 08:14
В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии
ТАСС7 сентября в 01:54